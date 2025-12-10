Warhammer 40,000: Dark Heresy bekommt vor der Veröffentlichung von Alpha neue detaillierte Screenshots

HQ

Owlcat Games hat eine Menge neuer Screenshots von Warhammer 40,000: Dark Heresy gezeigt. Dark Heresy führt uns weg von den schicken Bällen und dem luxuriösen Lebensstil eines Rogue Trader und bringt uns auf einen schmutzigeren, gefährlicheren Weg als Akolyth der Inquisition. Allerdings scheint es anhand dieser neuen Screenshots, dass trotz großer Änderungen in der Geschichte ein Großteil des Kerngameplays wie das von Warhammer 40.000: Rogue Trader aussieht.

Die Grafik wird verbessert, was einem sofort auffällt, wenn man sich die untenstehenden Screenshots ansieht. Einige Modelle scheinen wiederverwendet zu werden, wie die Rustwalker-Gegner, aber da Rogue Trader erst vor Kurzem zwei Jahre alt ist, ist es logisch, dass wir einige vertraute Dinge sehen. Es gibt auch einige Icons von Fähigkeiten, die gleich aussehen, was darauf hindeutet, dass wir vielleicht unsere Lieblingsarchetypen aus dem letzten taktischen RPG auswählen können.

Anderswo gibt es viele Neues. Charakterporträts haben einen Glanz bekommen, und selbst auf Standbildern sehen wir, dass sich Charaktermodelle und Grafiken insgesamt verbessert haben. Wir können jetzt auch viel mehr Vertikalität im rundenbasierten Kampf nutzen, so wie es aussieht. Es gibt auch das Ermittlungssystem, das es uns erlaubt, in Dark Heresy eher eine Detektivrolle zu spielen.

Warhammer 40,000: Dark Heresy s Alpha-Tests beginnen am 16. Dezember. Spieler können auf der Website der Owlcat hier als Gründer beitreten. Im Moment haben wir keine weiteren Informationen über ein Veröffentlichungsdatum.