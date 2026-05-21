Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters Fortsetzung auf dem Skulls Festival enthüllt, bekannt als Deathwatch

Warhammer-Fans werden mit dem rundenbasierten taktischen RPG Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters von Entwickler Complex Games und Publisher Frontier Foundry nur zu vertraut sein, da das Projekt vor einigen Jahren gestartet wurde und sich als Erfolg erwies. Im Rahmen des jährlichen Skulls Festivals, das allem rund um Warhammer-Videospiele gewidmet ist, haben die beiden gerade die Fortsetzung dieses Projekts vorgestellt, das ein weiteres rundenbasiertes taktisches Rollenspiel ist, bei dem Spieler jetzt ein Deathwatch-Team anführen.

Bekannt als Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deathwatch, führt dieses Projekt die Spieler in Krieg gegen Xenos und gleichzeitig den Aufstieg der Chaos-Truppen – alles als Deathwatch-Trupp, unterstützt von der Inquisition und dem Astra Militarum.

Uns wird gesagt, dass diese Fortsetzung eine "breitere Klassenidentität, neue Trupp-Anpassung und herausfordernde neue Missionen" bieten wird, mit Möglichkeiten, ein Elite-Deathwatch-Team aufzubauen, das sowohl in der Hauptkampagne als auch im Skirmish-Modus kämpfen kann.

Die Geschichte dieser Fortsetzung wird versuchen, die reine Brutalität von Warhammer 40K zu zeigen, wobei die Zusammenfassung Folgendes erklärt: "Als Interrogator Bastian Rath an die Macht steigend, werden die Spieler inmitten einer Verschwörung, die die Stabilität des tyrianischen Imperiums bedroht, ins Kommando gedrängt. Auf verbrannten Planeten werden die Kommandanten über das Schicksal des Sektors und die Zukunft des Imperiums in ihm entscheiden, während sie die Wahrheit aufdecken, die Inquisitor Rykov hinterlassen hat."

Ansonsten können wir mit erweiterten Schlachtfeldern, sieben gegnerischen Fraktionen, neun spielbaren Klassen rechnen – und das alles wurde darauf ausgelegt, "Authentizität im großen Maßstab zu gewährleisten" – eine Leistung, die Complex in Zusammenarbeit mit den Experten von Warhammer geschafft hat.

Wir kennen das genaue Veröffentlichungsdatum von Warhammer 40.000: Chaos Gate - Deathwatch noch nicht, aber wir wissen, dass das Spiel für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, wobei der Ankündigungstrailer unten verfügbar ist.