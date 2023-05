Warhammer 40,000: Boltgun thematische Xbox-Controller enthüllt

HQ

Wir haben gerade unsere Rezension von Warhammer 40,000: Boltgun (Spoiler: es ist wirklich gut) veröffentlicht, die diese Woche Premiere hatte. Wie Sie vielleicht vermuten, wurde es auch während des Warhammer Skulls Festival 2023 stark vorgestellt, wo Games Workshop eine nette leichte Überraschung für Xbox-Spieler hatte.

Es ist in letzter Zeit immer häufiger geworden, dass große Spiele Xbox Design Lab-Controller mit Themen aus dem jeweiligen Titel erhalten, und Warhammer 40,000: Boltgun ist das neueste Beispiel dafür. Es gibt einen Xbox Wireless Controller in Ultramarines Blau und auch einen Sternguard Xbox Elite Wireless Controller Series 2 in Weiß und Blau.

Gehen Sie zum obigen Link, um eine für sich selbst zu bestellen, da diese zu den besseren gehören, die wir bisher gesehen haben, oder was denken Sie?