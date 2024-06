Warhammer 40,000: Boltgun - Schmieden der Verderbnis

HQ

Letztes Jahr ging für Warhammer 40.000 Fans ein Traum in Erfüllung. Ein Space Marine stürzte sich auf einen vom Chaos verseuchten Planeten, mit nichts als vielen Waffen und seinem Kettenschwert, um sich seinen Weg zum Endgegner zu bahnen und zu säubern, zu säubern, zu säubern. Warhammer 40,000: Boltgun war ein großartiger Shooter, der uns endlich den Space Marine als Doomguy-Erfahrung bescherte, auf die wir uns schon lange gefreut hatten.

Jetzt, über ein Jahr nach der Veröffentlichung des Hauptspiels, erhält Malum Caedo einen Anruf vom Imperium, das ihm mitteilt, dass er noch nicht ganz mit der Säuberung fertig ist, und es sammeln sich wieder Chaoskräfte in einer alten Schmiede, die vom Mechanicum genutzt wird. Und so zieht sich Caedo wie ein Actionheld der 80er Jahre noch einmal an und wischt sich das Blut von seinem Kettenschwert, bereit für den Kampf.

Der DLC "Forges of Corruption" für Warhammer 40,000: Boltgun bietet im Wesentlichen eine kurze Mini-Kampagne, die an das Ende des Basisspiels angehängt ist. Fünf Level, von denen vier typische Boltgun-Angelegenheiten sind, mit genug Feinden, um Caedo zu einem der mächtigsten Space Marines aller Zeiten zu machen, und großen, offenen Räumen, durch die du tauchen kannst, während du Bolter-Runde um Bolter-Runde abfeuerst, um diese lästigen Dämonen und Kultisten in den Boden zu schicken. Das letzte Level ist ein Mega-Bosskampf, bei dem du die korrumpierte Schmiede selbst ausschalten musst, während du gegen die größten Feinde aus dem Basisspiel und dem DLC kämpfst.

Forges of Corruption profitiert stark von seinem straffen, fokussierten Setting. Die Reise zur Schmiede wird nicht nur von den Leichen erzählt, die du hinterlässt, sondern du siehst, wie die pixeligen Länder um dich herum in der Verderbnis wachsen, je näher du kommst. Zu Beginn jedes Levels erstrecken sich große Monolithen aus der Schöpfung des Imperiums, und ihre immense Größe zwingt dich dazu, darüber nachzudenken, wie viele Dämonen vor dir auf dich warten. Das visuelle Design und der Look dieser Levels sind großartig, und obwohl die Verwendung von offenen Räumen und etwas zusätzlicher Vertikalität willkommen ist, muss ich darauf hinweisen, dass Sie diese Levels kennen, wenn Sie Boltgun kennen. Schieße dir deinen Weg nach vorne, schnapp dir gelegentlich einen Schlüssel, um zum nächsten Bereich zu gelangen, und säubere so viele Feinde wie möglich. Spülen und wiederholen. Es ist eine Formel, die nie müde wird, obwohl ich mir vielleicht etwas experimentelleres Leveldesign in diesem DLC gewünscht hätte.

An anderer Stelle sehen wir neue Ergänzungen in Form von zusätzlichen Feinden und mächtigen Waffen, um diese Feinde zu töten. Die Liste der Chaos-Truppen wird durch den Chaos Marine (eine etwas schwächere Version des Chaos Space Marines, der eine Plasmakanone führen kann), einen Chaos Havoc (Chaos Space Marine mit einem Raketenwerfer), einen neuen Chaos Terminator, der sich teleportiert und dich mit Klauen jagt, und den mächtigen Helbrute verstärkt.

Abgesehen vom Helbrute, der eine unglaubliche Ergänzung der Gegnerliste darstellt und dir eine verheerende Bossbegegnung beschert, die unermessliche Mengen an Feuer auf dich werfen, im Nahkampf auf deinen Kopf stampfen und sich sogar wieder heilen kann, wenn du auch eine Verschnaufpause einlegst, kann sich der Rest der neuen Gegnerliste so anfühlen, als hätten sie nicht so viel Einfluss. Sie fügen sich gut in die Begegnungen in Forges of Corruption ein und es ist unglaublich befriedigend, sie in pixelige Stücke zu blasen, aber im Vergleich zum Helbrute ist es für sie leicht, in den Hintergrund zu treten und nur ein weiteres Stück Blut zu werden, über das man auf dem Weg zum nächsten Raum tritt.

Die neuen Waffen in Forges of Corruption sind der Raketenwerfer, der einen erstaunlichen visuellen Effekt hat und in einem AoE jede Menge Flächenschaden verursacht, und der Mega-Melter, der ehrlich gesagt die einzige Ergänzung des Arsenals ist, die ich mir erhofft hatte. Die Waffen im Basisspiel von Boltgun sind sehr gut implementiert, jede spielt ihre eigene einzigartige Rolle und kontert bestimmte Feinde, aber es fühlte sich an, als gäbe es nicht wirklich etwas, um sich einfach durch die Bosse zu kämpfen. Hier kommt Mega-Melter ins Spiel, mein geliebter neuer Favorit, wenn ich zu einem Großdämon gehe und ihn mit so vielen flammenbefeuerten Schüssen wie nötig zurück in den Warp schicke. Wie bei den Waffen des Basisspiels ist das Sounddesign auch hier wieder auf dem Höhepunkt, und diese beiden neuen Instrumente sorgen für einen perfekten Chor des süßen Todes, der den Feinden des Imperiums zuteil wird.

Während die letzte Woche voller Diskussionen über einen anderen DLC war, sollten Fans von Warhammer 40.000, frühere Spieler von Boltgun und diejenigen, die einfach nur eine großartige Boomer-Shooter-Kampagne wollen, Forges of Corruption nicht verpassen. Für 5 £ erhalten Sie eine anständige Kampagne mit stilisierten Zwischensequenzen und Levels, ein paar neuen Feinden, um Ihren Zorn zu spüren, und ein paar großartigen Waffen, mit denen Sie austeilen können. Es ist eine rasante Mini-Fortsetzung des Basisspiels. Straff und fokussiert gibt es mir große Hoffnung für die Hölle, in der Malum Caedo als nächstes stecken bleibt.