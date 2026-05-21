Warhammer 40,000: Boltgun II und Warhammer Survivors haben jetzt Steam-Demos verfügbar

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Wenn du Warhammer Skulls geschaut hast und gedacht hast: 'Oh Mann, ich würde gerne ein paar dieser kommenden Spiele spielen', hast du wahrscheinlich schon die Überschrift gelesen und hast dich auf Steam beeilt, um die Demos von Warhammer 40,000: Boltgun II und Warhammer Survivors herunterzuladen, da beide verfügbar sind.

Warhammer 40,000: Boltgun II ist die Fortsetzung von Auroch Digitals beliebtem Boomer-Shooter aus dem Jahr 2023. Mit einem neuen spielbaren Charakter sowie unserem alten Freund Malum Caedo bietet es eine Menge neuer Features sowie Verbesserungen gegenüber dem Originalspiel in Bezug auf Leveldesign, Gegnervielfalt und mehr. Woher wissen wir das? Wir haben es gespielt und haben hier oben unsere Eindrücke.

Warhammer Survivors, falls man es nicht schon vom Namen erkennen konnte, ist ein Vampire Survivors-ähnliches oder Kugelparadies, wie der Begriff kürzlich von Steam geprägt wurde. Du kannst als eine Reihe von Schlüsselfiguren aus Warhammer 40.000 und Age of Sigmar spielen und in einer süchtig machenden Schleife gegen Horden von Gegnern kämpfen, die dich stundenlang an einen Bildschirm binden lässt.

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