Warhammer 40,000: Boltgun II Gameplay-Vorschau: Blutigerer, mutigerer, besserer Boltgun

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Ich schrieb in meiner Rezension zum ersten Warhammer 40.000: Boltgun, dass das Konzept von Doom mit Warhammer 40.000-Skin ein Traum für Fans der düsteren fernen Zukunft war. Dass dieser atemberaubende Boomer-Shooter-Hit eine Fortsetzung bekommt, zeigt, dass Warhammer-Fans in letzter Zeit weiterhin ihren Traum leben, aber um eine erfolgreiche Fortsetzung zu schaffen, können wir nicht einfach das gleiche Erlebnis wie zuvor mit einem kleinen Glanz haben. Aurochs Digital ist sich dessen mehr als bewusst und hat schon in einer kurzen Demo-Erfahrung deutlich gemacht, dass dies nicht nur Boltgun 1.5 ist, sondern ein Spiel, das um seinen Platz als Fortsetzung gekämpft hat, der es wagt, auf den Schädeln von tausend toten Dämonen anders und besser zu sein.

Warhammer 40,000: Boltgun II fühlt sich sofort wie der ältere, coolere Bruder seines Vorgängers an. In Sister of Battle Nyra gibt es einen neuen spielbaren Protagonisten, eine elegante und frische Benutzeroberfläche, mehr Gegnervielfalt und meine persönliche Lieblingsverbesserung: ein viel besseres Leveldesign. Wenn mir beim ersten Spiel etwas ein echter Fehltritt auffiel, dann war es die Anzahl der Male, in denen wir von Korridor zu Korridor einer vergoldeten, gotischen Kathedrale gerannt sind, ohne zu wissen, ob wir schon einmal irgendwo erkundet hatten oder nicht. Es könnte manchmal verwirrend sein, aber aus den beiden Levels, die wir im Rahmen der Warhammer 40,000: Boltgun II Demo gespielt haben, ist klar, dass Aurochs diese Kritik gehört und verstanden hat.

Das erste Level führt dich in einen klebrigen, sumpfigen Dschungel, der von Nurgles Fäulnis befallen ist. Die zweite spielt auf einer verlassenen, eisigen Forschungsanlage, wo Khornes blutrünstige Dämonen an jeder Ecke lauern, um dich mit Schwertern und Reißzähnen zu überfallen. Beide Level fühlten sich einzigartig an, mit viel Action, unterbrochen von spaßiger Fortbewegung, Geheimnissen zum Entdecken und sehr leichten Rätsellösungen. Besonders beeindruckend war, wie sich beide Level nicht nur an die Identität ihrer Umgebungen, sondern auch an die vorhandenen Gegner anpassten. Die Struktur im ersten Level konzentrierte sich darauf, dass Nurgles Diener langsamere, schlurfende, zombieähnliche Gegner waren, gemischt mit zähen Chaos Space Marines, die versuchten, Galle über dich zu spucken. Der Eisplanet war voller berserker Kultisten und Diener von Khorne, die dich einfach so schnell wie möglich töten wollten. Es zeigt, dass Auerochs nicht nur die Gegner des ersten Spiels umgestaltet, um mehrere neue Fraktionen hinzuzufügen, sondern auch darüber nachgedacht hat, wie sich jeder Diener der vier Chaosgötter in der Lore verhalten wird. Außerdem habe ich mich während meines Durchlaufs durch die Demo von Warhammer 40,000: Boltgun II nie verirrt, denn selbst ohne direkte Wegweiser war das Design klar genug, um mich in die Richtung zu halten, in die ich gehen musste. Es klingt vielleicht albern, das anzusprechen, wenn du das erste Spiel nicht gespielt hast, aber wenn ja, weißt du, wie groß ein Vorteil das ist.

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Da die Level in der Demo recht kurz waren und jeweils etwa fünfzehn Minuten dauerten, entschied ich mich, für jede Mission sowohl den alten Protagonisten aus Boltgun Malum Caedo als auch den neuen Helden Nyra zu spielen. Es machte Spaß, wieder als Malum herumzustampfen, und wieder einmal hat es Aurochs geschafft, ihn wie einen wandelnden Panzer fühlen zu lassen, ohne dass er langsam oder schwerfällig in seinen Bewegungen war. Wenn man jedoch dachte, Malum sei im ersten Boltgun-Spiel schnell, übertrifft Nyras Geschwindigkeit das im zweiten Spiel sogar noch mehr. Sie muss anders sein und aufregend genug, um sie zu spielen, sodass du in Erwägung ziehst, dich von der Ein-Mann-Armee zu lösen, die du im ersten Spiel liebgewonnen hast. So wie ich in Dishonored 2 Corvo zu Stein verwandeln ließ, um zu sehen, wie es ist, Emily zu spielen, zeigt Boltgun II, dass Nyra einen viel anderen Spielstil als Malum hat, aber einen, der unglaublich viel Spaß macht.

Während Malum mit seinem härteren Körper und klassischen Waffenausrüstung vielleicht ein neuer Spieler-freundlicher Protagonist auftritt, kann Nyra wie ein CS:GO-Surfprofi in einer Schießbude herumhüpfen, hüpfen und springen. Ihr Slide ermöglicht es dir, blitzschnell durch Gegnermengen hindurchzukommen, und ihre Melta-Bombe wirkt wie eine stärkere Version von Malums Splittergranate. Ihre Waffen machen Spaß und sind einzigartig, wobei sie eine Sci-Fi-Armbrust bekommt, die vielleicht eine der coolsten Waffen ist, die ich je in einem FPS gesehen habe, sowie einen Flammenkaster, der zeigt, wie die Grafik in einem Spiel wie Boltgun II verbessert werden kann, wobei Gegner in brillante, feurige Sprites explodieren. Ich zögere, zu sagen, dass Nyra die "bessere" Protagonistin ist, da mich der Aktualitäts-Bias vielleicht einfach trifft und ich auch noch nicht das komplette Spiel gespielt habe, aber Auerochs hat einen phänomenalen Job gemacht, sie anders als Malum wirken zu lassen und einen Durchlauf wert zu machen, selbst wenn man sie nicht für den ersten Durchlauf wählt. Es ist erwähnenswert, dass von dir erwartet wird, dass du die Kampagne mit einem Charakter durchspielst, bevor du es mit dem anderen erneut machst.

Das Leveldesign, die neuen Gegner und der neue Protagonist werden natürlich viele Schlagzeilen rund um die ersten Gameplay-Eindrücke von Warhammer 40,000: Boltgun II einnehmen, aber es gibt auch andere Elemente, die hervorgehoben werden sollten. Das Schießen ist so gut wie eh und je, und das exzellente Sounddesign des ersten Spiels wirkt keineswegs beeinträchtigt. Wenn wir uns direkte Verbesserungen anschauen, gibt es ein besseres UI-Design, schärfere Grafik und Gegner, die nicht nur wegen ihrer großen Lebensvorräte schwierig sind. Alles in allem fühlt sich Warhammer 40,000: Boltgun II so an, als würde es genau das tun, was man sich von einer Fortsetzung wünscht. Passt an, was im ersten Spiel nicht funktioniert hat, und gebt euch einfach mehr von dem, was funktioniert hat. Wenn der Rest des Spiels den Schwung aus diesem kurzen Vorgeschmack beibehält, könnte ich mir vorstellen, dass Boltgun II in die Boomer-Shooter-Hall of Fame einsteigt.

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