Warhammer 40,000: Boltgun II Details verzweigte Geschichte, optionale Welten

Warhammer 40,000: Boltgun II erhöht nicht nur die Einsätze gegenüber dem Original, indem ein weiterer spielbarer Charakter hinzugefügt wird, sondern erlaubt uns auch, die Reise durch die Geschichte zu wählen, mit optionalen Missionen, die uns zu mehreren Welten und verschiedenen Orten führen.

In einem neuen Steam-Beitrag des Entwicklers Auroch Digital sehen wir ein solches optionales Kapitel, das auf einer gefrorenen Welt spielt, die – wie Sie es ahnen – von den Dienern des Chaos befallen wurde. Es schien, als wüsste keiner von ihnen, wie man das Thermostat zum Laufen bringt, denn viele Gegner finden sich im Eis, wenn unser Held ankommt.

Wir können an diesen Feinden vorbeischleichen oder ihre Gefängnisse zerstören, um ihnen ein schnelles und blutiges Tod zu bringen. Es liegt an dir. Im Beitrag hören wir auch die Erwähnung der Weltenfresser und der Dämonen von Khorne, zwei Gegnertypen, die im ursprünglichen Boltgun nicht vorhanden waren. Wir sehen sie nicht in den Bildern oder GIFs des Beitrags, aber zu wissen, dass sie da sind, deutet darauf hin, dass wir diesmal viel mehr sehen werden als nur die Diener von Nurgle und Tzeentch.

Warhammer 40,000: Boltgun II erscheint 2026 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.