Warhammer 40,000: Boltgun II bestätigt

Beim Warhammer Skulls Showcase präsentierte Warhammer 40.000: Boltgun einen neuen Tippspielmodus, in dem du Feinde sowohl mit deinen Worten als auch mit deinen Kugeln in Stücke schießen kannst. Wir dachten alle, das war's.

Dann schockierte uns Aurochs Digital mit der Ankündigung von Boltgun II. Das erste Spiel wurde vor zwei Jahren, im Mai 2023, veröffentlicht, was bedeutet, dass wir noch recht bald von einer Fortsetzung hören werden. Es ist noch nicht fertig, um herauszukommen, und kommt stattdessen im Jahr 2026 auf den Markt.

Wir haben in den kurzen Aufnahmen, die bisher gezeigt wurden, gesehen, wie Khorne-Dämonen auf uns zukommen, und es ist wahrscheinlich, dass uns auch in Boltgun II weitere Feinde gegenüberstehen werden. Wir müssen einfach abwarten und sehen, was Auerochs seit dem Erfolg des Originalspiels gekocht hat.