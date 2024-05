Warhammer 40.000 Boltgun erhält nächsten Monat seinen ersten DLC

HQ

Warhammer 40.000 Boltgun hat seinen ersten DLC bei Warhammer Skulls enthüllt. Forges of Corruption schickt uns wieder einmal zurück in chaosverseuchte Gewässer, mit vielen Dingen, die wir in glorreiche, pixelige Teile spritzen können.

Der DLC des Boomer-Shooters erscheint am 18. Juni und gibt den Spielern Zugang zu neuen Umgebungen, neuen Feinden wie dem massigen Helbrute und neuen Waffen, mit denen sie ihre Feinde vernichten können.

Es wird auch einen Hordenmodus geben, der für alle bestehenden Besitzer des Spiels kostenlos sein wird, unabhängig davon, ob Sie den DLC kaufen oder nicht. Schaut euch unten den Trailer zu Forges of Corruption an: