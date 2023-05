HQ

Wenn Sie einen Fan von Warhammer 40.000 fragen würden, ob er einen von DOOM inspirierten Boomer-Shooter möchte, in dem er als Space Marine spielt und Ketzer und Dämonen in winzige Stücke schießt und zersägt, würde er wahrscheinlich mit einem klaren Ja antworten.

Hier kommt Warhammer 40,000: Boltgun ins Spiel, das dem Ruf nach einem nostalgischen, blutigen Shooter folgt, der in der düsteren fernen Zukunft spielt. Seit seinem ersten Erscheinen war Warhammer 40,000: Boltgun ein Spiel, das Fans des Tabletop-Spiels und des Universums im Allgemeinen wollten, auch wenn es kein Konzept war, an das sie vorher gedacht hatten. Auf der anderen Seite hat dies auch einige hohe Erwartungen an den Boomer-Shooter geweckt, von Fans des düsteren Sci-Fi-Settings und Interessierten des Genres.

Als Traumprojekt auf dem Papier hat Warhammer 40,000: Boltgun also eine einfache, aber potenziell schwierige Aufgabe, den in ihn gesetzten Erwartungen gerecht zu werden. Glücklicherweise tut Boltgun in vielerlei Hinsicht genau das.

Von dem Moment an, in dem du auf "Play" klickst und eine neue Kampagne startest, weißt du, dass du ein originalgetreues Warhammer 40.000-Erlebnis bekommst. Sie erhalten eine kurze, aber brauchbare Hintergrundgeschichte, warum Sie auf den Planeten unter Ihrem Schiff gehen und einen Feind des Imperiums suchen müssen. Es ist nicht so durchtränkt von der Geschichte, dass Uneingeweihte sich nicht beteiligen können, aber es hat hier und da nette Anspielungen, um langjährige Fans wissen zu lassen, dass Aurochs Digital ihre Nachforschungen angestellt hat. Was die Erzählung angeht, haben wir hier ein einfaches Set-up, da wir einen Kult von Chaos-Anbetern verfolgen, die einen Planeten erobert haben und ausgerottet werden müssen. Es gibt einige Drehungen und Wendungen, um Ihr Interesse aufrechtzuerhalten, und das Ende jedes Kapitels hat eine schöne pixelige Zwischensequenz, um Ihnen eine weitere Dosis der Geschichte zu geben, aber ansonsten existiert sie in erster Linie, um Ihnen einen Grund zu geben, sich in den Kampf zu stürzen.

Feinde in Warhammer 40,000: Boltgun in Stücke zu sprengen, sie mit deinem treuen Kettenschwert niederzustrecken oder sie mit einer Splittergranate in nichts weiter als einen roten Nebel zu blasen, sind alles unglaublich befriedigende Handlungen. Die Kämpfe sind so blutig, grausam und unterhaltsam, wie man es sich von den Trailern zu Boltgun erhofft hat. Wenn du durch die roten Klippen der Planetenoberfläche oder durch die engen Korridore der eroberten imperialen Einrichtungen stapfst, wirst du viele menschliche Feinde und Dämonen finden, die eine Kugel brauchen. Die meisten werden wie eine zerquetschte Traube platzen, wenn du mit deiner Bolzenschusspistole loslegst, was dir das Gefühl gibt, die wandelnden Panzer der Space Marines zu verkörpern, aber unter den schwächeren Feinden findest du auch viele stärkere Feinde, die verstreut sind.

Die Kämpfe von Boltgun bieten dir das Beste aus beiden Welten, da du manchmal deinen Machtfantasien nachgeben und die pixeligen Überreste unzähliger Diener auf dem Boden liegen lassen kannst. An anderen Stellen kauerst du dich hinter einer Mauer, da ein größerer Dämon dich gerade mit einem einzigen Angriff auf ein paar Trefferpunkte gestoßen hat. Das Spiel ist keineswegs ein Kinderspiel, und an verschiedenen Punkten starb ich immer wieder an stärkeren Gegnern, die ich nicht um die Ecke treffen wollte. Es wäre schön gewesen, etwas mehr Abwechslung in einigen der dämonischen Feinde zu sehen, aber selbst wenn man denkt, dass man alles gesehen hat, wirft das Spiel Feinde in verschiedenen Kombinationen aus, so dass man auf eine Art und Weise kämpfen muss, wie man es noch nie zuvor getan hat.

Natürlich macht das Schießen und Töten von Feinden Spaß, aber etwas anderes, das sich in Warhammer 40,000: Boltgun unglaublich befriedigend anfühlt, ist die Mobilität des Spiels. Du kannst unglaubliche Distanzen sprinten und springen, was dem Kampf ein zusätzliches Maß an Geschwindigkeit verleiht, da du von Deckung zu Deckung rasen oder dich einfach um Projektile bewegen kannst, die auf dich zusteuern, um den Sprung auf die größeren Feinde zu machen, bevor du die Peons darunter auslöschst. Es gibt einige Momente in den größeren Levels, in denen es leicht sein kann, sich zu verlaufen, aber insgesamt muss ich meinen Hut vor Aurochs Digital im Leveldesign von Boltgun ziehen, insbesondere in Bezug auf die offenen Räume, in denen man seine Herangehensweise an den bevorstehenden Kampf fast wie in der Egoperspektive Hotline Miami planen kann.

Die künstlerische Leitung und die Grafik von Warhammer 40,000: Boltgun sind mit der nostalgischen Pixeligkeit gefüllt, die man von einem Boomer-Shooter erwarten würde. Von den Feinden über die Umgebungen bis hin zu den beiden Händen, die zu deinem Charakter gehören, die du ständig vor dir siehst, gibt es auch in der Grafik einen hohen Detailgrad. Etwas, das bei der Diskussion über Boltgun nicht verkehrt sein sollte, ist auch das Sounddesign, das einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Kämpfe so zutiefst erfüllend sind. Jede Waffe (ja, du bekommst viel mehr als nur ein Standard-Bolzengewehr) klingt genau so, wie du es dir wünschst, vom donnernden schweren Bolter bis zum singenden Laser des Volkite-Kalibers. Sogar die dröhnenden Schritte Ihres Space Marines unterstützen das gesamte Eintauchen enorm. Ich wünschte, das Gleiche könnte man über den Soundtrack des Spiels sagen, der als Backing-Track für die Zerstörung und den Tod, den Sie verursachen, gut funktioniert, aber nicht so einprägsam ist, wie er hätte sein können. Es gibt keine dröhnenden, wummernden Tracks, die einen wirklich in einen Schießrausch versetzen, zumindest meiner Erfahrung nach.

Warhammer 40,000: Boltgun ist ein Spiel, das hart zuschlägt. In einer Minute fühlt man sich wie das knallharteste Ding der Galaxie, bevor es einen in der nächsten Minute daran erinnert, dass das Universum ein furchterregender und tödlicher Ort ist. In seinem hektischen Feuergefecht kannst du stundenlangen Spaß finden, wenn du Kultisten und Dämonen im Namen des Imperators in die Luft jagst. Ich bin mir nicht sicher, wie gut sich diese Erfahrung auf Nicht-Warhammer-Fans übertragen lässt, aber wenn Sie auch nur im Entferntesten wissen, was ein Space Marine ist, oder die Nostalgie dieser Shooter der frühen 90er Jahre einfangen möchten, ist Warhammer 40,000: Boltgun sicherlich einen Versuch wert.