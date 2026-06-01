Warhammer 40.000 begrüßt seine neue Ausgabe mit unserem ersten offiziellen Blick auf den Kaiser seit Ewigkeiten

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Wenn man sich den größten und glänzendsten Jungen ansieht, den die Menschheit je in Warhammer 40.000s Emperor hervorgebracht hat, fragt man sich vielleicht, wie die Menschheit in Games Workshops düsterer Version der Zukunft in so einer schwierigen Lage steckt. Leider ist dieser Kaiser nicht mehr unter uns, da er von seinem Lieblingssohn verprügelt wurde, und so sitzt er nun als Aaslord des Goldenen Throns, fast eine Leiche, aber nicht ganz, und ernährt sich täglich von den Seelen von 1000 Psionikern, um am Leben zu bleiben.

Es ist eine brutale, aber ehrliche Wahrheit, dass es der Menschheit im 41. Jahrtausend nicht gut geht. Es mag wie Ketzerei klingen, aber wie der beeindruckende filmische Trailer unten zeigt, macht es keinen Spaß, jemand anderes als ein Ork in der düsteren Dunkelheit der fernen Zukunft zu sein. Wir bekommen Einblicke in Menschen, die auf verschiedenen Schlachtfeldern kämpfen, gegen alle Arten von Schrecken, von Tyraniden über Necrons bis hin zum Erzfeind der Menschheit im Chaos.

Der Trailer kündigt eine neue Edition von Warhammer 40.000 an, und es scheint, als sei Games Workshop sich bewusst, dass dies eine riesige neue Spielerschaft anziehen wird. Dieser cineastische Trailer bietet uns nicht nur coole Action, sondern lässt uns hier und da ein paar Miniaturen kaufen wollen. Es dient als angemessene Einführung in das Setting und gibt sogar alten Fans neue Dinge, auf die sie achten sollten.

Nächste Woche wird die neue Armageddon-Launchbox vorbestellt. Es wird am 20. Juni in den Geschäften landen, wo man sicher sein kann, dass es im 41. Jahrtausend einen großen Ansturm von Menschen geben wird, die ihren Krieg starten.