Warhammer 40.000: Battlesector erhält die vollständige Ultramarines-Fraktion zusammen mit dem neuen Kreuzzugsmodus

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Heute war ein großartiger Tag für Warhammer-Fans in der Welt der Videospiele. Das Skulls Festival ist gerade zu Ende gegangen, und Liebhaber des vom Krieg zerrissenen Universums, sowohl in Fantasy als auch in 40.000, haben viele neue Spiele und zukünftige Projekte, auf die sie sich freuen können.

Einer der Titel, die neue Inhalte erhalten werden, ist Warhammer 40,000: Battlesector, das Spiel von Slitherine und Black Lab Games, das nun das 1.0-Update für den Roguelite-Kreuzzugsmodus sowie eine brandneue Fraktion bietet: die Ultramarines.

Mit Terminatoren, Blade Guard-Veteranen, Redemptor-Dreadnoughts, Storm Speedern und mehr in jedem Spielmodus ist jetzt die Zeit, die Posterboys auch nach Battlesector zu bringen.

Und falls Sie Warhammer 40.000: Battlesector noch nicht ausprobiert haben: Der Publisher hat gerade eine einwöchige kostenlose Testversion des vollständigen Basisspiels gestartet, die von heute bis zum 28. Mai läuft.