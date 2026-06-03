Warhammer 40.000 11. Edition ist noch nicht vollständig draußen, aber du kannst die neuen Grundregeln bereits herunterladen

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Die Schleusen stehen kurz davor, und bald werden Warhammer-Fans auf der ganzen Welt Armageddon stürmen, wenn die 11. Edition offiziell startet. Die große Box mit den Miniaturen im Armageddon-Startkit kommt an diesem Wochenende zur Vorbestellung, aber schon davor wurden die Grundregeln von Games Workshop kostenlos zur Verfügung gestellt.

Laut einem neuen Beitrag der Warhammer Community könnt ihr jetzt die Grundregeln für die 11. Edition herunterladen, mit einer kurzen Zusammenfassung im YouTube-Video unten. Die Regeln wurden seit der 10. Edition nicht grundlegend überarbeitet, aber es gibt bedeutende Änderungen beim Gelände, Nahkampfregeln, Zielen und mehr, die du lesen solltest, wenn du deine Minis so schnell wie möglich bauen und mit den neuen Sachen kämpfen möchtest.

Datenkarten für die Ork- und Space Marine-Kräfte, die in der Armageddon-Box enthalten sind, wurden ebenfalls als kostenlose Downloads hinzugefügt, die dir mehr Details zu den spezifischen Einheiten geben, die du ab Beginn der 11. Edition nutzen kannst. Da wir vor dem offiziellen Start immer mehr Informationen aus der 11. Edition erhalten, fühlt es sich so an, als könnte dies Warhammers bisher größte Edition sein.