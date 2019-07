Wargroove taktiert PS4-Spieler am 23. Juli

Auf Nintendo Switch, Xbox One und auf dem PC ist Wargroove bereits verfügbar, doch nächste Woche dürfen Spieler auch auf der PS4 mit dem Fantasy-Strategiespiel vorliebnehmen. Entwickler Chucklefish hat den Titel in den letzten Monaten nicht nur von Fehlern befreit, sondern auch an einer Portierung für die Sony-Konsole gearbeitet. Wie der Entwickler in seiner Pressemitteilung schreibt, dürft ihr sogar einen Hund spielen. Zum Preis von 20 Euro könnt ihr mit den vier Fraktionen in die rundenbasierten Taktik-Kämpfe eintauchen.

