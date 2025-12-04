Wargamings Hiro Kozaka über die Verbindung zur Community: "Es geht um langfristige Investitionen, nicht nur um Logos"

HQ

Bei DevGAMM Lissabon teilte Hiro Kozaka von Wargaming Einblicke in die sich wandelnde Rolle des Brandings in der Spielebranche und betonte, dass es um mehr geht als nur um auffällige Kampagnen – es geht darum, langfristige Verbindungen zu den Spielern aufzubauen.

"Einige kleine Studios leben von Hand in Mund," sagte Kozaka. "Wenn du nicht an Marken denkst und dich nur auf Leistung konzentrierst, hast du keine Zukunft. Marken sind eine strategische Notwendigkeit."

Er hob Wargamings Ansatz hervor, Markenpläne für jedes Spiel zu erstellen, um Unverwechselbarkeit und emotionale Verbindung zu den Spielern zu gewährleisten. "Wir wollen, dass jedes Spiel seine eigene Marken-DNA, eine eigene Zielgruppe und einen eigenen emotionalen Haken hat", erklärte er.

Kozaka sprach außerdem über die Anpassung an neue Zielgruppen und Formate. Zum Beispiel führt World of Tanks: Heat ein schnelleres, taktischeres Gameplay und ein menschliches Element ein, mit Anpassungsmöglichkeiten zur Personalisierung von Panzern und Helden, was sowohl langjährige Fans als auch Neulinge anspricht.

"Das Wesen des Spiels bleibt bestehen, aber wir fügen neue Ebenen hinzu, um es spannend zu halten", sagte er. Er sprach außerdem auf Lehren aus Projekten wie Steel Hunters ein und wies darauf hin, dass selbst das Aussetzen eines Spiels wertvolle Branding-Erkenntnisse für die Zukunft liefern kann.

Letztlich betonte Kozaka die Bedeutung, die sich entwickelnden Bedürfnisse der Spieler zu verstehen. "Ihr müsst euch alle paar Monate aktualisieren", sagte er und bezog sich auf Kollaborationen wie The Walking Dead und Updates zu World of Tanks 2.0. "Konzentriere dich auf den Kern, aber füge neue Schichten hinzu – so verbindet die Marke ständig."

Das vollständige Interview (mit lokalisierten Untertiteln) können Sie unten ansehen: