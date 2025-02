Wargaming taucht in die Hintergrundgeschichte von Steel Hunters ' Razorside ein

Seit seiner Ankündigung bei The Game Awards hat Wargaming immer mehr über seinen kommenden nächsten Titel, Steel Hunters, verraten. Der PvPvE-Mech-Kampf-Shooter spielt auf einer futuristischen Erde und bietet eine Reihe spielbarer Charaktere, die bestimmen, wie sich die Action entfaltet. Bisher haben wir Heartbreaker, Fenris, Weaver, Colossus und einige andere kennengelernt, darunter Razorside, und jetzt ist es an der Zeit, auch mehr über letzteres zu erfahren.

Dies geschieht in Form eines Hunter Stories -Videos, das die Hintergrundgeschichte von Razorside erklärt und in sie eintaucht und einen Blick auf seine Vergangenheit als US-Marine wirft, bevor er in eine unerbittliche Kriegsmaschine verwandelt wird, nachdem er einer Reihe von Experimenten unterzogen wurde, bei denen sein Verstand schließlich mit dem Metallrahmen eines Hunter-Mechs verschmolzen wurde.

Sie können sich das neueste Video von Hunter Stories unten ansehen, um die brutale Geschichte von Razorside zu erleben.