Wargaming startet sein "bisher größtes Wohltätigkeitsprojekt", um der Ukraine zu helfen

Vor zwei Tagen startete Wargaming eine Initiative namens Wargaming United, um Geld für die Ukraine zu sammeln, indem es "Ukraine-Themenpakete mit Anpassungselementen, die von den Künstlern in unserem Kiewer Studio erstellt wurden", verkauft, da das Land unter dem Krieg Russlands leidet. Sie erklären, dass sie bereits viel Geld gespendet haben, aber dass dies ihre bisher größte Anstrengung ist, und schreiben:

"Hier bei Wargaming lieben wir Kriegsspiele, aber wir verabscheuen Krieg. Und dieses Thema war für uns besonders sensibel, da wir ein ganzes Studio in Kiew haben, das hart daran arbeitet, Features und Events für World of Tanks zu liefern, trotz all des Terrors, den ihr Land jeden Tag durchlebt."

Die gesamte Wargaming-Suite von World of Tanks PC, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends und World of Warplanes ist in der Kampagne enthalten. 100 % der Erlöse aus diesen Paketen fließen direkt in den Kauf von Typ-C-Krankenwagen über die ukrainische UNITED24-Plattform, und die Resonanz war großartig. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden fast 30.000 Pakete verkauft. Der Zähler ist auf der offiziellen Website der Kampagne zu finden, wo Sie auch mehr über das Angebot für jedes Spiel lesen können.

In Russland, wo World of Tanks sehr beliebt ist, ist man darüber nicht glücklich. Laut einer Quelle auf Reddit wurde nun festgestellt, dass der Kauf eines solchen Skins Hochverrat ist, mit einer Strafe von bis zu 12 bis 20 Jahren Gefängnis.

Wenn ihr einen der Titel von Wargaming spielt, solltet ihr euch unbedingt ein Ukraine-Paket sichern. Du bekommst nicht nur tolle Sachen für das Spiel, sondern trägst auch Geld für Krankenwagen bei und rettest so Leben.