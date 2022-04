Wargaming schließt Minsk-Studio, zieht Geschäfte aus Russland und Weißrussland ab

HQ

Wargaming.net, die Entwickler von World of Tanks, Warships und Warplanes, werden das weißrussische Entwicklerteam Wargaming Minsk aufgrund der anhaltenden russischen Aggressionen gegen die Ukraine schließen. Die Angestellten sollen unter Wahrung der geltenden Rechte und nach besten Kräften der Firma entschädigt und unterstützt werden, doch sie werden die Konsequenzen von Wladimir Putins Handlungen tragen müssen.

Die Kündigung der eigenen Angestellten in den kriegstreibenden Regionen ist nur ein Schritt, mit dem sich die Firma gegen den Krieg in der Ukraine ausspricht. Mit dem April wurden die Geschäftsbereiche der laufenden Live-Service-Games in den Regionen Russland und Weißrussland an eine Firma namens Lesta Studio abgetreten, die laut Pressemitteilung nicht mit Wargaming in Zusammenhang stehe. Dieses Unternehmen wird die Kriegsspiele abschalten, sobald alle Entwickler entlassen wurden.

Wargaming schreibt, dass das Studio von den Geschäften in Russland und Weißrussland nicht länger profitieren werde und eigenen Aussagen zufolge "substantielle Verluste" in Kauf nehme, um für das Ende des Kriegstreiben einzustehen. Die Firma hat bereits vor einem Monat eine Million US-Dollar an das Ukrainische Rote Kreuz gespendet.

Quelle: Wargaming.