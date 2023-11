Wargaming sammelt über 1 Million US-Dollar für Krankenwagen in der Ukraine

HQ

Ihr seid wahrscheinlich mit den World of Tanks- und World of Warships-Franchises von Wargaming vertraut, aber vor kurzem haben sie sich auf den Weg gemacht, um die Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu unterstützen. Die Wohltätigkeitskampagne von WargamingUnited hatte eine einfache Mission: Krankenwagen in die Ukraine zu liefern, um den Bedürftigen zu helfen.

Um das Geld zu kassieren, konnten Spieler von World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends und World of Warplanes spezielle Anpassungselemente in einem einzigartigen Paket kaufen. Über 90.000 dieser Bundles wurden in 115 Ländern gekauft, was dazu führte, dass satte 1.072.940 USD gesammelt wurden.

Zuvor hat Wargaming 100.000 US-Dollar an die Opfer der Kachowka-Katastrophe und 250.000 US-Dollar zum 25-jährigen Jubiläum des Unternehmens gespendet. Mit Fans auf der ganzen Welt, die sich anschließen, um bei diesen Bemühungen zu helfen, ist es gut, endlich einmal etwas Einigkeit in der Gaming-Community zu sehen.