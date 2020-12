Wargaming heißt Rambo, Snake Plissken und Colonel James Braddock in World of Tanks willkommen

You're watching Werben

Laut Wargaming.net wird die Konsolenversion von World of Tanks heute in die dritte Staffel wechseln. Um die neue Saison explosiv zu beginnen, wurden einige legendäre Actionhelden der Achtzigerjahre wiederbelebt: John Rambo, Snake Plissken (hierzulande bekannt als "Die Klapperschlange") und Colonel James Braddock wurden im Zuge der Aktion in Retro-Skins für Panzer und Panzerfahrer verwandelt.

Nicht weniger spannend sind optische Überarbeitungen an der Konsolenversion des F2P-Spiels, die vom Entwicklerteam vorgenommen werden. Das aktuelle Content-Update erhöht die Detaildichte, verändert die Beleuchtung und steigert die Qualität der Texturen, erklärt Creative Director TJ Wagner in der Pressemitteilung. Die Benutzeroberfläche wurde in diesem Rahmen ebenfalls überarbeitet. Alle weiteren Informationen bekommt ihr hier bei Wargaming.