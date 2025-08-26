Wargaming hat eine "wirklich coole Kollaboration" mit Sabaton für World of Warships im Jahr 2026 geplant

HQ

Es ist ein großes Jahr für Wargaming, da der Entwickler 15 Jahre World of Tanks und 10 Jahre World of Warships feiert. Apropos Letzteres: Um den Meilenstein zu feiern Wargaming veranstalten wir eine Reihe von Blast from the Past Events, die es den Spielern ermöglichen, vergangene Inhalte des Spiels erneut zu erleben und zu erwerben, alles als eine Möglichkeit, dem zu huldigen, was gekommen und gegangen ist, und auch um neueren Fans einen Vorgeschmack darauf zu geben, was sie verpasst haben.

Aber das ist noch nicht alles, denn der 10-Jahres-Meilenstein ist nur der Anfang der großen Pläne von Wargaming für World of Warships. Zu diesem Zweck haben wir während unserer Zeit auf der Gamescom mit Regional Publishing Director Christian Bergmann gesprochen, wo wir einen Vorgeschmack auf eine weitere große Zusammenarbeit bekamen, die für das Spiel geplant war.

"Oh, also eigentlich, was ich euch gestern verraten kann, weil wir sie auf der Bühne hatten, wir haben tatsächlich eine wirklich coole Kollaboration mit Sabaton für das World of Warships -Franchise geplant. Ihr werdet es also auf dem PC und in Legends sehen, das 2026 erscheint. Ich kann Ihnen nicht sagen, was tatsächlich darin sein wird, aber das ist eines, worauf ich persönlich sehr gespannt bin.

"Und sonst, wissen Sie, das ist leider immer wie ein NDA-Thema, was auf uns zukommen wird. Aber es wird jede Menge coole Kollaborationen geben. Weißt du, wir haben in der Vergangenheit mit Star Trek gearbeitet, Transformers. Viele Anime, wie Blue Archive oder Azur Lane, sind bei unserem Publikum sehr beliebt. Es war eine Überraschung für uns, schon am Anfang, dass dies ein so beliebtes Thema für ein Spiel ist, das auf Schiffen, Geschichte und Seeschlachten basiert, oder? Aber ja, es wird noch viel kommen."

Erwartet also jede Menge Metal-Wahnsinn in World of Warships auf dem PC und in der Legends -Version auf der Konsole, alles als Teil der großen Pläne von Wargaming für das Spiel im Jahr 2026 und darüber hinaus. Schauen Sie sich das vollständige Interview unten an.