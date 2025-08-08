Wargaming feiert 15-jähriges Jubiläum World of Tanks mit einer feierlichen Veranstaltung

HQ

Es ist 15 Jahre her, dass World of Tanks auf den Markt kam. Wargaming hat das Multiplayer-Spiel seit seiner vollständigen Veröffentlichung im Jahr 2010 stetig erweitert und verbessert, und um diese unglaublich beeindruckende Leistung zu würdigen, hat der Entwickler ein feierliches Event ins Leben gerufen, das bis Ende August am 31. August läuft.

Das feierliche Event wird eine Anniversary Album beinhalten, bei der sich die Spieler jeden Tag ins Spiel einloggen können, um Umschläge zu öffnen, die Geschenke, besondere Missionen, exklusive Belohnungen und sogar einige Überraschungen enthalten. Um das Ganze noch zu ergänzen, wird ein spezielles Anniversary Battle Pass Chapter versprochen, bei dem die Fans vorankommen und schließlich einen Tier VIII französischen schweren Panzer freischalten können, der als Brennos bekannt ist, sowie eine spezielle Besatzung und einige Spielgegenstände, um seine Verwendung zu unterstützen.

Neben all diesen Extras bieten die Feierlichkeiten zum 15-jährigen Jubiläum den Spielmodus Overwhelming Fire, in dem die Spieler intensive Gefechte mit acht ungewöhnlichen Fahrzeugen erwarten können, die in der Lage sind, Tausende von Schüssen pro Minute abzufeuern.

Um die Spieler hervorzuheben und zu unterstützen, die schon die meiste Zeit dabei sind, wird auch ein Veteranen-Bonus im Spiel angeboten, der ein spezielles Abzeichen belohnt und dazu führt, dass alle Teilnehmer, die sich mit einem Veteranen zusammentun (jemand, dessen Konto vor dem 14. April 2012 erstellt wurde), einen Bonus von 15 % auf alle verdienten Kreditpunkte erhalten.

Victor Kislyi, CEO von Wargaming, sagte über das Erreichen dieses Meilensteins: "Vor fünfzehn Jahren haben wir World of Tanks mit einer kühnen Mission gestartet: den Spielern Panzerkämpfe wie nie zuvor zu bieten. Seitdem ist es zu etwas noch Größerem geworden – einem digitalen Hobby, das Millionen von engagierten Spielern auf der ganzen Welt vereint. Auf die Schlachten, die wir geschlagen haben, die Freundschaften, die wir geschmiedet haben, und auf die vielen weiteren Jahre, die vor uns liegen."

Um den Meilenstein hervorzuheben, hat Wargaming sogar ein spezielles Video veröffentlicht, das Sie unten sehen können.