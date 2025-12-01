Warframe s The Old Peace-Update kommt nächste Woche

HQ

Gute Nachrichten, Warframe Spieler! Entwickler Digital Extremes hat ein frühes Weihnachtsgeschenk für dich vorbereitet, denn es wurde bestätigt, dass das nächste große Update für das Spiel, das letzte 2025, bereits nächste Woche erscheinen wird.

Bekannt als The Old Peace, wird dieses nächste Kapitel der größeren Geschichte am 10. Dezember debütieren, und was es bieten wird, wurde eine Beschreibung und ein Teaser veröffentlicht, die viele große Lore-Drops, neue Spielmodi, wichtige Gameplay-Verbesserungen, eine neue Waffenklasse und mehr hervorhebt.

"Tenno auf einer Reise durch ihre eigenen verdrängten Erinnerungen an den Alten Krieg mitnehmend, bringt The Old Peace eine Vielzahl bedeutender neuer Ergänzungen zum Warframe Kanon, darunter das nächste Kapitel unserer laufenden Cinematic Quest, neue Spielmodi The Descendia und The Perita Rebellion, eine mit Spannung erwartete Erweiterung des Focus School-Systems, sowie den dämonischen Uriel Warframe, neue Protoframes (und Möglichkeiten, sie zu umwerben), eine neue Bajonett-Waffenklasse, Voruna Deluxe und mehr."

Einen Teaser-Trailer für The Old Peace sehen Sie unten, und für mehr zum Update können Sie weitere Informationen zur Vorbereitung bis zum Launch erwarten, was die Bühne für "ein noch größeres, Tau-fokussiertes Update später im Jahr 2026" bereitet.