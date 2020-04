Warframe lootet und levelt offiziell auf PS5 und Xbox Series X

Weil die sogenannten Live-Service-Spiele ständig aktualisiert werden müssen, um ihre Fans weiterhin bei der Stange zu halten, verzichten viele Entwickler auf traditionelle Fortsetzungen. Digital Extremes gehört zu diesen Studios dazu, denn sie haben viel Arbeit in die Neuausrichtung von Warframe gesteckt, das mittlerweile als potente Alternative zu Destiny 2 gilt. Der Entwickler möchte, dass die Millionen Spieler, die angeblich jeden Monat die Server des MMO-Shooters bevölkern, auch auf der nächsten Konsolengeneration (Playstation 5 und Xbox Series X) auf Warframe zugreifen können, falls sie sich entscheiden die Plattform zu wechseln. In einer Pressemitteilung bestätigen sie die Next-Gen-Ports und erwähnen gleichzeitig, dass Warframe auch zu "anderen Geräten" kommen soll, was unter anderem auf Google Stadia und Project xCloud hinweisen könnte.