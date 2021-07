Warframe durchbricht Plattformgrenzen: Crossplay und Speichersynchronisation bestätigt

Nachzügler Warframe wird sich der wachsenden Liste von Titeln, die plattformübergreifend gespielt werden können und Speicherstandsynchronisation unterstützen, zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft anschließen. Digital Extremes hat beide Features bestätigt, aber noch kein genaues Datum preisgegeben. Spielern auf PC-, Playstation-, Nintendo-Switch- und Xbox-Konsolen sollen dann aber alle zusammenspielen können.

Auf dem Fanfestival Tennocon 2021 wurde am Sonntag die nächste Erweiterung des Free-to-Play-Actionspiels enthüllt, "The New War". Die Entwickler heben vor allem den Umfang des Handlungsbogens hervor, was hoffentlich nicht auf den immensen Grind abzieht, den Live-Service-MMOs von Spielern üblicherweise voraussetzen, wenn diese die DLC-Storys abschließen möchten. Spannend ist vielleicht auch das Versprechen, dass Spieler in Zukunft nicht nur ihren Warframe steuern werden...