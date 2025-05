Ich bin generell der Meinung, dass Alex Garland einer der talentiertesten Filmemacher in der heutigen Branche ist. Ob als Drehbuchautor bei 28 Days Later, Dredd und Never Let Me Go oder als Regisseur bei Ex Machina, Annihilation und zuletzt Civil War – er ist ein begnadeter Geschichtenerzähler.

In diesem Fall handelt es sich um einen Drehbuchautor, der eng mit dem Kriegsveteranen Ray Mendoza zusammengearbeitet hat, um eine authentische und hyperrealistische Filmdarstellung einer sehr spezifischen Kriegssituation in Ramadi, Irak, im Jahr 2006 zu schaffen. Tatsächlich basiert das Drehbuch ausschließlich auf den Erinnerungen einer kleinen Gruppe von Soldaten an diese schrecklich unter Druck stehende und stressige Situation, die in das kollektive Bewusstsein der Gruppe eingeschweißt wurde.

Warfare gibt uns anderthalb Stunden in der Hölle, aber eine Hölle, die wir kennen und die uns viel näher ist als bildliche, symbolische Darstellungen aus fiktiven Geschichten. Das geschah, und es geschah in groben Zügen, wie wir es in Warfare sehen, und so kommt der Film dem Zuschauer schnell sehr, sehr nahe, und durch den sparsamen Einsatz tatsächlicher Effekte fühlt man sich nie getäuscht oder manipuliert, um Gefühle oder Schlussfolgerungen zu ziehen. Was wir hier haben, ist Kino in seiner reinsten Form, und sowohl Garland als auch Mendoza kommen mit Eleganz und einem sicheren Händchen zurecht, wenn es um jedes Ziel geht, das sie anstreben (Wortspiel sehr beabsichtigt).

Der Film erzählt von der tragischen Situation, die sich ereignete, als 2006 bei einem Feuergefecht in Ramadi ein Sprengsatz den Versuch vereitelte, ein Mitglied der Gruppe zu evakuieren, wobei ein Mitglied schwer verletzt und mehrere getötet wurden. Es ist eine nüchterne Erzählung, die sich darauf beschränkt, eine bestimmte Situation in Echtzeit und ausschließlich aus der Sicht der Soldaten zu erzählen.

Und diese Soldaten werden von einer meisterhaften Besetzung gespielt, die aus Shogun -Star Cosmo Jarvis, Stranger Things -Hit Joseph Quinn, Will Poulter und Michael Gandolfini besteht, starke, relativ junge Talente, die zweifellos auch in Zukunft dominieren werden, und jedes ihrer Talente wird in den anderthalb Stunden von Warfare voll zur Schau gestellt. Es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann, es gibt keine ausgefallenen Schnitte oder andere Effekte - es gibt nur die Fähigkeit der Schauspieler, uns effektiv in Zeit und Ort zu transportieren, und in Warfare geschieht dies nahtlos.

Ich bin der Sohn eines Filmkomponisten, daher ist meine einzige Beschwerde, dass es ein bisschen schade ist, dass der Film nicht einmal eine Originalmusik verwenden will, um bestimmte Momente zu verstärken oder zu akzentuieren. Wenn Sie Sicario gesehen haben, war der verstorbene Filmkomponist Jóhann Jóhannsson in der Lage, die Schrecken dieses Films mit spärlicher, aber kraftvoller Musikalität zu untermalen, die Warfare hätte zugute kommen können, und auch ohne den Realismus und die Erdigkeit des Films zu beeinträchtigen.

Dennoch ist Warfare ein Triumph, sowohl für die Soldaten, die sich geehrt fühlen, dass ihre Geschichte so genau erzählt wird, als auch für Garland, der über Genres und Rollen in verschiedenen Filmproduktionen hinweg einmal mehr beweist, wie talentiert er ist. Bravo.

