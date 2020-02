Warface beweist: CryEngine läuft auf Nintendo Switch

2013 hat Crytek den Third-Person-Shooter Warface entwickelt, allerdings wurden die Entwickler seitdem gewechselt und mittlerweile leitet Allods Team das Projekt. Das Game ist bereits auf PC, PS4 und Xbox One erhältlich (seit kurzem unterstützen alle Versionen die gleiche Updates) und in dieser Woche ist der Titel überraschend auf der Nintendo Switch gelandet. Das ist deshalb eine echte Überraschung, weil Warface in der CryEngine läuft - die hat man bislang auf dem Hybriden nicht zum Laufen gebracht. Dass der Grafikmotor von Crytek auf der Switch doch läuft, motiviert bald hoffentlich noch mehr Entwickler für ihre zukünftigen Vorhaben.

Warface - nicht zu verwechseln mit dem Loot-Shooter Warframe - ist ein Militär-Shooter, der Ende letzten Jahres wieder etwas interessanter wurde. Auf der Switch gibt es die vollständige Auswahl an PvE-Missionen, fünf unterschiedliche PvP-Modi, drei Raid-Schlachtzüge und mehr als 50 Multiplayer-Karten. Der Publisher My.Games behauptet, dass die Version im Dock-Modus bei 720p und 30 fps läuft, im Handheld sind immerhin noch 540p auf dem Bildschirm zu sehen. Bewegungssteuerung und das patentierte HD Rumble werden unterstützt und zum Spielen benötigt ihr nicht einmal eine Switch-Online-Mitgliedschaft - das Game ist also völlig kostenlos spielbar.