Waren prähistorische Hunde alle gleich? Neue Studie zeigt, dass sie sich bereits vor 11.000 Jahren veränderten

Hunde gibt es heute in einer erstaunlichen Vielfalt an Formen und Größen. Wann hat alles angefangen? Nun, Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass diese Vielfalt keine Erfindung der Neuzeit ist: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass prähistorische Hunde bereits vor mindestens 11.000 Jahren signifikante Unterschiede in den Schädeln aufwiesen. Durch die Analyse von 643 Schädeln von uralten Hunden und ihren Wolfsvorfahren zeigten die Forscher, dass die Schädelvielfalt kurz nach der Abspaltung von Hunden und Wölfen entstand.

Frühe Hunde waren bereits vielfältig

Anhand von 3D-Modellen von Schädeln fand das Team heraus, dass frühe Hunde proportional kürzere und breitere Schädel hatten als Wölfe. Diese Tiere, die in ganz Eurasien leben, repräsentierten bereits etwa die Hälfte der Schädelvielfalt moderner Hunde und zeigten eine frühe Anpassung an unterschiedliche ökologische und kulturelle Kontexte.

Diese Ergebnisse widerlegen die Vorstellung, dass extreme Hundeformen erst vor kurzem aufgetaucht sind. Während moderne Rassen wie Möpse oder Bulldoggen noch nicht existierten, wählten die Menschen bereits Hunde für die Jagd, Bewachung, Hüte und andere Aufgaben aus, was zu frühen morphologischen Unterschieden führte.

Hunde waren mehr als nur Werkzeuge, sie waren Begleiter und Symbole in der menschlichen Gesellschaft. Ihre Bedeutung: Über Jahrtausende hinweg formten Menschen Hunde nach Funktion, Kultur und Identität, was die frühe Variation, die wir in prähistorischen Schädeln sehen, zu einer Grundlage für die unglaubliche Vielfalt machte, die wir heute kennen. Die Studie wurde am Donnerstag in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht.