Warcraft Rumble erscheint nächsten Monat

Wenn ihr auf eine Gelegenheit gewartet habt, euch auf eurem Mobilgerät in die Warcraft-Action zu stürzen, dann hat Blizzard sehr gute Neuigkeiten für euch. Der kalifornische Entwickler wird sein Portfolio an mobilen Videospielen erweitern, wobei Warcraft Rumble nächsten Monat sein vollständiges Debüt für iOS und Android geben wird.

Das Spiel, in dem die Spieler sammelbare Mini-Charaktere in hektischer Nahkampf-Action befehligen, bietet mehrere Spielmodi, darunter einen Einzelspieler, PvP-Kämpfe und mehr. Mit 65 Mini-Charakteren zum Sammeln und verschiedenen Karten, auf denen du kämpfen kannst, wird dieser Free-to-Play-Titel am 3. November 2023 vollständig auf Mobilgeräten erscheinen.

Wirst du nächsten Monat in Warcraft Rumble kämpfen?