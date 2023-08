HQ

Es gibt einen ziemlich bedeutenden Teil von mir, der es geradezu traurig findet, dass die "Adaption", die auftritt, wenn große, geliebte, alte klassische Spielefortsetzungen für unsere Mobiltelefone veröffentlicht werden, mehr oder weniger bedeutet, dass das Handyspiel nicht einmal dem ähnelt, wo die Spieleserie begann oder heute ist. Little Big Planet ist ein Beispiel, bei dem der mobile Titel wenig mit dem Original von Media Molecule zu tun hatte. Doom (Mighty Doom) ist eine andere, ebenso wie The Elder Scrolls: Blades, die sehr, sehr wenig mit der Originalserie zu tun hat. Warcraft Rumble fällt in die gleiche Kategorie und nach dem meiner Meinung nach erfolgreichen Diablo Immortal ist es schade, dass Blizzard diesen Weg und nicht ein klassischeres Strategiespiel gewählt hat.

Die Grafik ist ein wenig zu niedlich, um wie Warcraft auszusehen. Es erinnert viel mehr an Clash Royale als alles andere.

Warcraft Rumble ist eine niedliche kleine Clash Royale-Kopie, bei der der "Strategie"-Teil auf ein paar Aufgaben pro Level beschränkt ist. Jedes Level besteht aus einer kurzen Karte, auf der das Ende (am oberen Rand des Bildes) von einem Mini-Boss bewacht wird, und der Weg dorthin dreht sich darum, eine kleine Mikroarmee aufzubauen und sie zum Ende laufen zu lassen. Auf dem Weg dorthin stoßen sie auf feindliche Truppen, und es liegt an Ihnen, die richtige Art von Soldaten in einer Kombination zu bauen, die es ihnen ermöglicht, sowohl Bodenziele als auch Luftfeinde anzugreifen, und dies dann durch den Einsatz von Spezialangriffen wie Blitzen und einer Bombe zu variieren, die einmal pro Spiel abgefeuert werden kann. Um Truppen zu bauen (genau wie in den alten Warcraft Originalen), musst du Gold sammeln und dies geschieht durch den Bau kleiner Erntetrolle, die zum nächsten Goldversteck rennen und dort ihre Arbeit beginnen.

Der Aufbau ist hysterisch vereinfacht im Vergleich zu dem, wie er in Warcraft 2 und vor allem Warcraft 3 aussah, aber das bedeutet nicht, dass es keine Tiefe gibt. Rumble wird sehr schwierig, sehr schnell, da man vor Beginn des Spiels nachdenken muss, die richtigen Truppen in der richtigen Reihenfolge aufbauen, sie mit etwas anderem Timing schicken und sicherstellen muss, dass man stationäre Armbrustkanonen übernimmt, die der Feind platziert hat. Auf diese Weise kannst du dann neue Truppen näher am Mini-Boss der Karte aufbauen und so in Richtung des Endziels "vorrücken". Nachdem du etwa zehn Karten abgeschlossen hast, ist es auch wichtig, deine Truppen aufzurüsten, den richtigen "Anführer/Helden" auszuwählen, der am besten zu deinem Spielstil passt, und die Tipps zu lesen, bevor das Spiel beginnt. Manchmal kann es sein, dass ein bestimmter feindlicher Soldat zuerst zerstört werden muss, um leichter an den Mini-Boss heranzukommen, oder dass der Boss selbst besonders schwach gegen eine bestimmte Art von Angriff ist.

Rumble ist kostenlos und somit vollgepackt mit Mikrotransaktionen und ehe du dich versiehst, hat dir Blizzard ein Starterpaket angeboten, mit dem du Goldmünzen erhalten kannst, um neue Soldaten zu kaufen und deine Truppen zu erweitern. Dieser Teil ist gekonnt integriert und genau wie in Clash Royale oder Clash of Clans ist es natürlich möglich, Rumble zu spielen, ohne einen einzigen Cent zu investieren, aber es wird auch schnell extrem schwierig, weiterzukommen, wenn man sein Portemonnaie nicht öffnet und Geld ausgibt. Auch hier gibt es ein ziemlich eigenartiges KI-System, was bedeutet, dass die Feinde auf allen Karten mit jedem Level, das du aufsteigst, deutlich schwieriger werden, was überraschenderweise auch die anfänglichen Level einschließt, die du vor einigen Stunden abgeschlossen hast. Wenn du also nicht weiterkommst, kannst du nicht zu "einfacheren" Levels zurückkehren, um Gold und XP zu sammeln, da diese auch so herausfordernd geworden sind wie das Level, auf dem du gerade stecken geblieben bist. Dies ist ein cleverer Weg, um den Spieler zu zwingen, echtes Geld auszugeben, wenn man ein paar Mal stecken bleibt, und obwohl ich die Idee schätzen kann, die so funktioniert, wie sie soll, fühlt sie sich gierig an.

Das einfache Design hat Tiefe, aber den Levels fehlt es an Umfang und es wird überfüllt und viel zu schwierig.

In Bezug auf das Gameplay ist Rumble viel zu herausfordernd für diejenigen, die kein echtes Geld ausgeben, und es fehlt das lohnende Gefühl, ein anderes Level spielen zu wollen, wie es Warcraft 2 und 3 immer getan haben. Obwohl die "strategischen" Teile gut funktionieren, ist es mir zu einfach, und obwohl ich Geld ausgegeben habe, fühlt es sich an, als wären die Schlachten zu klein und es fehlt ihnen an Breite, Umfang oder dem Gefühl von "Abenteuer", das Warcraft immer geboten hat. Das Layout ist zu klein, eng, begrenzt und die minimale Anzahl von Soldaten, die jede Schlacht entscheiden, lässt mich schneller müde werden, als ich gehofft hatte. Clash Royale fühlt sich meiner Meinung nach wie ein viel chaotisches und unterhaltsameres Spiel mit einem erfolgreicheren Setup an.

Ich mag auch das Design nicht besonders, das sich so erzwungen anfühlt, wie niedlich und mobil spielähnlich es ist. Warcraft 2 und 3 enthielten sehr bemerkenswerte Designs und einen Look, der mit aktualisierten Details und höherer Auflösung hier hervorragend funktioniert hätte, stattdessen hat Blizzard das Spiel Clash von Supercell möglicherweise zu oft angeschaut und dabei seine eigene ikonische Ästhetik verloren. Es sieht einfach zu sehr nach einem reinen Kinderspiel aus und zu wenig nach Warcraft. Die Menüs sind jedoch gut. Wie eine Mischung aus World of Warcraft und Hearthstone mit sehr cleveren Benutzeroberflächen und Navigation, obwohl es fast 1000 Schaltflächen und Symbole zum Anklicken gibt. Wenn es um den Sound geht, landet mein Urteil an der gleichen Stelle wie bei der Grafik. Die ikonischen Stimmen und Zeilen von Warcraft 2 und 3 (Sofort, Sire! Wir werden angegriffen, Herr! Wir bewegen uns in deinem Namen, König!) wurden durch Sprachausgabe und Zeilen ersetzt, die nicht so klingen, als gehörten sie in die Warcraft-Welt, sondern eher in Clash Royale, und das tut der Atmosphäre nicht zuträglich.

Warcraft Rumble befindet sich seit mehreren Jahren in der Entwicklung und wurde fast 12 Monate lang in der Beta-Phase getestet, und für mich wurde es lange erwartet. Nach fünf Tagen mit dem fertigen Spiel kann ich jedoch feststellen, dass Blizzard ihr eigenes Konzept etwas zu sehr vereinfacht und verdummt hat, während sie die Spielbarkeit mit einem hysterischen Schwierigkeitsgrad für diejenigen einschränkt, die hier kein echtes Geld ausgeben. Rumble ist in Teilen wirklich gut gemacht, aber kein Spiel, das ich auf meinem iPhone 14 Pro Max behalten werde. Traurig.