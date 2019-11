Warcraft III: Reforged weiterhin für 2019 gelistet, große Vorhaben wohl gestrichen

Ein gutes Jahr lang haben wir nichts von Warcraft III: Reforged gehört, der großen Neuveröffentlichung des zeitlosen PC-Klassikers. Blizzard hat 2018 auf ihrer Blizzcon große Pläne für das Echtzeitstrategiespiel geäußert, doch das Wenigste davon wird wohl letztlich umgesetzt werden. Binnen eines Jahres sollte der Titel eigentlich erscheinen, doch noch immer haben wir konkretes Datum. In Activisions letztem Finanzbericht wird das Projekt weiterhin für dieses Jahr gelistet, da bleiben aber nur noch sieben Wochen.

Wie Polygon berichtet, seien viele weitere Versprechen ebenfalls geplatzt. Allem voran die aufwändigen Story-Überarbeitungen, die Warcraft III: Reforged enger auf die Ereignisse aus World of Warcraft austangieren sollten, wurden zu großen Teilen wohl verworfen. Robert Bridenbecker, Executive Producer und einer der Vizepräsidenten von Blizzard, erklärte den Kollegen im Interview, dass Fans zu den geplanten Änderungen Bedenken äußerten, weshalb das Studio die Arbeiten letztlich einstellte. Diese Entwicklung sei laut dem Manager selbstständig vom Team getroffen worden, äußere Einflüsse schließt er aus. Es ging dem Team wohl hauptsächlich darum, das Strategiespiel technisch auf dem neuesten Stand zu bringen.

4Players berichtet zudem von weiteren Einsparungen, davon betroffen neue Synchronaufnahmen und vor allem die moderneren Zwischensequenzen. Klingt auf jeden Fall alles nicht so gut, trotzdem freuen sich Fans natürlich darauf, noch einmal an ihre Kindheit erinnert zu werden. Warcraft III: Reforged enthält das Hauptspiel zu Warcraft 3, sowie die Erweiterung The Frozen Throne.