Warcraft III: Reforged erscheint Ende Januar verspätet

Obwohl es bereits seit geraumer Zeit absehbar war, dass Warcraft III: Reforged nicht mehr wie geplant im Jahr 2019 erscheinen wird, hat Blizzard bislang immer konsequent so getan, als sei dieser Plan weiterhin in Kraft. Gestern Abend musste sich das Unternehmen eingestehen, dass das Jahr bereits fast vorbei ist, deshalb wurde die Neuauflage nun offiziell auf Ende Januar verschoben. Am 28. Januar um 0:00 Uhr wird die Version hierzulande bereitstehen.

Blizzard sagt, dass sie hart daran gearbeitet hätten, um sicherzustellen, dass sie das Produkt abliefern, das die Fans wollen. Aus diesem Grund sei es nötig gewesen, das ursprüngliche Ziel, Reforged vor Ende 2019 herauszubringen, hinauszuzögern. Infolgedessen erhalten wir nächsten Monat das vollständige Remaster, einschließlich glänzender neuer Grafiken, einer 60 Missionen umfassenden Kampagne (Warcraft III: Reforged beinhaltet das Hauptspiel Reign of Chaos und die Erweiterung The Frozen Throne), ausgewogenen Online-Matches, modernen Matchmaking-Funktionen, von Spielern erstellten Inhalten und vieles mehr.

Wer schon jetzt spielen will, muss sich Zugang zur Spoils-of-War-Edition sichern (40 Euro), die viele Extras, unter anderem für andere Blizzard-Spiele, bereithält und Zugriff auf die aktuell laufende Beta gewährt. Das Hauptspiel kostet 30 Euro. Nicht alle geplanten Inhalte wurden wie versprochen umgesetzt, zur Ankündigung war das Vorhaben noch deutlich ambitionierter.

You watching Werben