Warcraft III: Blizzard entschuldigt sich für Reforged und gibt Käufern automatisiert Geld zurück

Für Blizzard war es keine leichte Woche, da die problematische Veröffentlichung von Warcraft III: Reforged zu heftiger Kritik bei den Spielern auf der ganzen Welt führte (derzeit ist der Titel das Spiel mit der schlechtesten Benutzerwertung auf Metacritic). Das Studio hat nun beschlossen, allen Käufern von Warcraft III: Reforged eine uneingeschränkte Rückerstattung des Verkaufspreises zu gewähren, unabhängig ob ein Grund dafür vorliegt oder nicht. Dieser Vorgang ist auf der Support-Webseite verfügbar und wird automatisch bearbeitet, nicht wie üblich von einem Mitarbeiter.

Zusätzlich zu dieser Meldung gab Blizzard eine offizielle Erklärung über das Forum des Spiels ab. Nach einer Entschuldigung an Spieler, die "nicht die Erfahrung [erhielten], die sie wollten", stellte Blizzard klar, dass Warcraft III: Reforged ebenfalls Teil der Blizzard-DNA sei und dass es Pläne gebe, das Spiel für eine lange Zeit zu unterstützen.

Sie sprachen technische Fehler an, die bald ausgebessert werden würden, und nahmen Stellung zu den Vorwürfen geschnittener Online-Features. Bislang können Spieler, die über ihre Classic-Spielversion auf Reforged zugreifen, mit denen der neuen Fassung beispielsweise nicht zusammenspielen, doch ein großer Patch soll die Kompatibilitätsprobleme der Online-Modi irgendwann in der Zukunft beheben. Das komplette Statement könnt ihr euch an dieser Stelle durchlesen.