Warcraft 30th Anniversary Direct hatte viele WoW-News und Updates zu Warcraft I, II & III

Es gab viel von den Warcraft Direct zu lernen, also versuchen wir, die größten Neuigkeiten zu präsentieren, denn es gab auch viele neue Dinge für diejenigen, die Warcraft Rumble und Hearthstone spielen.

Modern World of Warcraft erhält Anfang nächsten Jahres ein großes Update, das die Goblinhauptstadt Undermine einführt, die mit neuen Delves, Dungeons, Schlachtzügen und einem Hochgeschwindigkeits-Bodenreittier für unterirdische Reisen einhergeht.

World of Warcraft Classic wird in die Mists of Pandaria -Ära übergehen, und die neue, aktualisierte "20th Anniversary Edition Realms" bietet den Spielern die Möglichkeit, ein reines Vanilla-Erlebnis mit Hardcore-Serveroptionen zu erleben.

Um dies hinzuzufügen, erhalten Hearthstone drei neue Erweiterungen und Warcraft Rumble wird auf dem PC veröffentlicht.

Hinzu kommt, dass die ursprünglichen Warcraft -Spiele zu einem neuen Battle Chest hinzugefügt wurden, wo sie modernisiert wurden, mit der Aufnahme von Remastered-Versionen, wobei Warcraft III auf 2.0 aktualisiert wurde, was auch viele verschiedene Optionen für das visuelle Erlebnis bietet.

Am Ende der Show haben Blizzard auch die kommenden Spielerhäuser für das MMO angeteasert, und obwohl Gamereactor ein Interview mit mehreren hochrangigen Mitarbeitern geführt hat, konnten wir kein genaueres Veröffentlichungsdatum dafür bekommen, außer dass es innerhalb eines angemessenen Zeitraums und in Verbindung mit der nächsten Erweiterung ist. Außerdem, dass sie immer noch das Feedback und die Wünsche der Spieler einarbeiten.