War Thunders Tusk Force-Update ist da und bringt Zerstörung zu Land, in der Luft und auf See

Das dritte große Update des Jahres ist im militärischen MMO von Gaijin Entertainment angekommen. War Thunder wurde mit dem Tusk Force-Update erweitert, das eine Reihe neuer Fahrzeuge zum Meistern sowie weitere willkommene Verbesserungen des Spiels bringt.

Von neuen Panzern und Multi-Fahrzeug-SAMs in den verschiedenen Technologie-Bäumen, die freigeschaltet und im Kampf effektiv eingesetzt werden können, über zusätzliche Kampfjets, Nuklearflugzeuge und Hubschrauber, die perfekt zur Lufthoheit beitragen, bis hin zu einer Reihe von Schlachtschiffen, um die sieben Weltmeere zu erobern - es gibt viele spannende neue Fahrzeuge, die ihr im Rahmen von Tusk Force eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Doch das ist noch nicht alles: Zwei Karten - Polen und Osteuropa - haben ein visuelles Upgrade erhalten, während Gaijin gleichzeitig die Physik der Baumzerstörung hervorgehoben hat, damit das Einstürzen der Vegetation noch immersiver wirkt. Selbstverständlich war die Action in War Thunder noch nie so eindrucksvoll.

Da Tusk Force so viel Neues hinzufügt, haben wir uns die Freiheit genommen, ein Video zu erstellen, das die verschiedenen Ergänzungen dieses Updates noch detaillierter zeigt. Ihr könnt es euch unten in voller Länge ansehen und vergesst nicht, jetzt selbst in War Thunders Tusk Force-Update einzutauchen - verfügbar auf PC, PlayStation und Xbox.