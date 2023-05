War Sonys PlayStation Showcase eine Enttäuschung?

HQ

Sony hat diese Woche mit seinem PlayStation Showcase den Gaming-Sommer 2023 eingeläutet, ein Ereignis, auf das Millionen von Menschen gespannt waren. Jetzt, wo wir ein paar Tage Zeit hatten, um uns vom Livestream abzukühlen, fühlt es sich richtig an, ziemlich offen darüber zu sprechen. Wir haben nicht den Hype vor der Show oder die Depression nach der Show, die uns belastet, also denken wir, dass wir es fair genug bewerten können.

War der PlayStation Showcase also eine Enttäuschung? Nun, es war sicherlich nicht großartig. Wir werden in ein paar Jahren nicht mehr auf diese Show zurückblicken und uns fragen, wie Sony es geschafft hat, ein so unglaubliches Ereignis auf die Beine zu stellen. Stattdessen wird, wie die überwiegende Mehrheit dieser Showcases, wenn wir ehrlich sind, der PlayStation Showcase 2023 möglicherweise noch vor Jahresende in Vergessenheit geraten.

Heißt das, wir haben absolut nichts zu besprechen? Nein, natürlich nicht. Die Show war keine komplette Katastrophe, denn wir haben mehr als ein paar Ankündigungen, die es wert sind, erwähnt zu werden. Metal Gear Solid Δ, Dragon's Dogma 2, Marathon und natürlich Marvel's Spider-Man 2 sind wohl die größten Ankündigungen der Show, aber selbst unter den kleineren Enthüllungen wie Ghostrunner 2, The Talos Principle 2, Neva und mehr gibt es für Fans dieser Titel viel, worauf sie sich freuen können. Es gibt jedoch zwei große Probleme mit diesem Showcase, und das erste ist, dass wir zwar viel gesehen haben, es sich aber so anfühlt, als ob Sony auf Quantität statt Qualität abzielt.

In Wirklichkeit zeigte uns die überwiegende Mehrheit dieser Trailer kaum Gameplay, wenn wir überhaupt eines bekamen. Was haben wir zum Beispiel über Marathon oder Concord oder Metal Gear Solid Δ gelernt? Natürlich können wir dank PS Blog-Posts und dergleichen ein bisschen mehr über diese Titel erfahren, aber was ist dann der Sinn im Showcase? Viele der Titel, die gezeigt wurden, hätten einfach in Blogbeiträge verbannt werden können, um uns mehr von dem zu geben, was uns interessiert. Am Ende einer einstündigen Präsentation, in der wir unsere Segnungen zählen, dass Marvel's Spider-Man 2 aufgetaucht ist, anstatt es ansonsten als Sahnehäubchen auf einem fantastischen Schaufenster zu sehen.

Die Tatsache, dass wir mehr Details über First-Party-Spiele wollten und dass andere große und aufregende Titel auf andere Plattformen kommen, lässt uns unser zweites großes Problem mit diesem Showcase haben, und das ist die unbekannte Zukunft von PlayStation. Diese Vitrine sollte uns genau das zeigen. Wir sollten in die zweite Hälfte des Lebenszyklus der PS5 gehen und zumindest einige der wichtigsten Spiele kennen, die wir bekommen werden, aber stattdessen fragen wir uns nach Marvel's Spider-Man 2, was als nächstes kommt. Es gibt ein paar Projekte in der Gerüchteküche und einige Dinge, die zuvor angekündigt wurden, wie Insomniacs Wolverine, aber dieser Showcase hätte uns ein paar mehr Leckerbissen zu diesen Spielen geben sollen, während das Ignorieren von ihnen uns mit einem eher mulmigen Gefühl im Magen zurücklässt.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass Marvel's Spider-Man 2 großartig sein wird - es sei denn, etwas geht ernsthaft schief -, und Titel von Drittanbietern können auch dazu beitragen, die Zeit zwischen den First-Party-Veröffentlichungen zu füllen, für die Sony in den letzten Jahren zum Synonym geworden ist. Aber worauf freuen sich die Sony-Verbraucher, wenn Spider-Man auf den Markt kommt? Was ist das nächste große Ding?

Vielfraß? Wenn das der Fall ist, dann ist das eine Menge Gewicht, das auf Insomniacs Schultern lastet. Wir sagen nicht, dass ein großartiges First-Party-Spiel nicht seinen Kopf erheben wird, aber wenn wir uns an diese Zeit im letzten Jahr erinnern, wussten wir, dass wir God of War: Ragnarok und Marvel's Spider-Man 2 bekommen würden, mit einem Projekt, auf das wir uns vorerst freuen können, und einem anderen, das wir später im Auge behalten sollten. Während wir uns dem Herbsttermin 2023 für Marvel's Spider-Man 2 nähern, hinterlässt dies eine Menge Besorgnis darüber, was Sony als nächstes tut, da einige ohne die großen Exklusivtitel anfangen könnten, sich zu fragen, wofür sie eine PS5 kaufen. VR wird es nicht retten, nicht in dem Zustand, in dem es sich befindet, und auch der Wii U-Klon wird es nicht erstellen.

Kurz gesagt, ja, der PlayStation Showcase war eine Enttäuschung. Nicht, weil wir nicht viel gesehen haben, sondern weil wir nicht viel Tiefe in dem gesehen haben, was wir gesehen haben. Darüber hinaus fühlt sich dieses Schaufenster - abgesehen von Spider-Man - an, als hätte es von jeder anderen großen Spielemarke hergestellt werden können, und zeigt mehr Headliner-Veröffentlichungen von Drittanbietern als alles andere.