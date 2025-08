War of the Worlds (Amazon Prime)

Das ist eine der schlimmsten Ausreden für einen Film, die ich je gesehen habe. Was für eine schamlose Beleidigung des guten Namens von H.G. Wells. Was für ein bedauerliches Stück Müll. Was für eine... Ah, warte mal. Ich habe vergessen, die Handlung des Films zuerst zusammenzufassen, bevor ich ihn an den Knöcheln gesehen habe. Ok, los geht's: Homeland Colonel Will Radford (aus irgendeinem Grund gespielt von Ice Cube) lebt chronisch online durch ein Überwachungsprogramm und überwacht alles, von Mobiltelefonen bis zum Kühlschrank seiner Tochter (?), um einen nach Anonymous riechenden Hacker namens Disruptor zu finden, aber der Hacker muss warten, als plötzlich Meteore die Welt treffen - und von diesen schlüpfen außerirdische Stative, die starten... Daten zum Essen (?).

Dies ist die Prämisse des neuesten Science-Fiction-Films von Amazon Prime, der zum Zeitpunkt des Schreibens in Schweden auf dem zweiten Platz steht, und ich kann nur allen schwedischen Zuschauern mein Beileid aussprechen, die sich von dem verlockenden Titel "Krieg der Welten" täuschen ließen. Denn dies ist kaum ein Film und schon gar keine faire Adaption von H.G. Wells' geliebtem Buch. Dies ist eine schamlose Amazon Prime-Werbung im Spielfilmformat, in der die Prime Air-Drohne und eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 1000 US-Dollar zu wichtigen Instrumenten werden, um die heimtückischen Außerirdischen zu besiegen. Und um die dem Untergang geweihten Außerirdischen zu sehen - die übrigens in MS Paint hergestellt wurden - müssen wir auf Ice Cubes angespannte Stirn starren, während er 90 Minuten lang zwischen verschiedenen MS Teams-Meetings wechselt. 90!

Der Grund, warum man die dreibeinigen Maschinen kaum zu sehen bekommt, ist, dass die Computereffekte geradezu peinlich sind, wie etwas von einem Garry's Mod-Server oder so. Stattdessen sehen wir diese Invasion über den Computerbildschirm von Ice Cube, wo er die Handlung vorantreibt, indem er alles und jeden ausspioniert, während seine NASA-Kumpelin (eine unglaublich deplatzierte Eva Longoria) ihm mit Photoshop bearbeitete Videos von schweren Stürmen verlinkt. Der Höhepunkt der Spannung in dem, was man großzügig als "Film" bezeichnen kann, basiert also auf dem, was wir auf dem Computerbildschirm des Rappers sehen, der so zur Hauptbühne des Films wird. Es ist genauso langweilig, wie jemandem über die Schulter zu schauen, während er aus der Ferne arbeitet, aber noch alberner.

Gewöhnen Sie sich 90 Minuten lang an dieses Gesicht und diesen Gesichtsausdruck, denn das ist ungefähr so billig, wie ein Invasionsfilm nur sein kann...

Gott, es ist so aufregend zu sehen, wie Ice Cube hektisch zwischen verschiedenen Zoom-Meetings wechselt. Es ist ebenso nervenaufreibend zu beobachten, wie er sich bei Gmail einloggt, um eine E-Mail an seine Tochter zu schreiben, während Außerirdische vor seinem Büro herumkrabbeln. Lieben Sie es nicht, ständig Benachrichtigungen von Teams oder dem Messenger zu hören, während die Menschheit im Hintergrund zerstört wird? Ist das ein längst überfälliger Aprilscherz? Ist der arme H.G. Wells gerade zu einem Sandsack im Lizenzsumpf geworden? Zuerst die Epix-Falschmeldung von 2019, dann die leidenschaftslose Miniserie der BBC und jetzt die Misshandlung von Amazon Prime. Die Energie, die von Wells' rotierendem Grab erzeugt wird, sollte in der Lage sein, eine ganze Hauptstadt für die kommenden Jahre zu erhalten!

Übrigens, streichen Sie das Stück über die Vernichtung der Menschheit, denn darum geht es bei diesem Scheiß nicht. Es geht wirklich darum, wie weit wir die Überwachung unseres Privatlebens getrieben haben und wie dies eine bereits zerbrochene amerikanische Familie auseinanderreißt. Es ist ein kitschiges Familiendrama, das zufällig von einer Alien-Invasion überschattet wird, aber dieses kosmische Konzept scheint die Charaktere kaum zu beeinflussen. In den Schlagzeilen wird über das Ende der Welt geklatscht, aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Das Militär wirft die Maschinen um wie Kühe. Mörderische Außerirdische sind nur eine kleine Unannehmlichkeit, denn die eigentliche Bedrohung ist das Überwachungsprogramm der USA! Alles an diesem Drehbuch ist erbärmlich, genau wie alles andere in diesem Scheinfilm.

Das hätte als eine Art Super-Bowl-Werbung funktionieren können, oder zumindest die Prämisse an eine Art Geschichte über Cyberterrorismus oder so etwas angepasst haben. Es wäre damals auch nicht sehr gut gewesen, angesichts der amateurhaften Produktion, aber man hätte etwas nachsichtiger sein können. Aber den Namen von H.G. Wells auf ein offensichtlich beschissenes Produkt zu klatschen, um die Leute um wertvolle Zeit zu betrügen? Krieg der Welten von Amazon Prime ist eine Verschwendung, ein Betrug und eine Selbstquälerei an allen möglichen Fronten. Laßt den armen H.G. Wells jetzt in Ruhe.