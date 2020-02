War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius sprießt im Frühling aus Google- und App-Store

Square Enix hat uns diese Woche einen ausgiebigen Blick auf ihr neues Handyspiel War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius werfen lassen. Der Titel soll im "kommenden Frühjahr" auch hierzulande auf iOS- und Android-Geräten verfügbar werden und wird sogar mit deutschen Bildschirmtexten ausgestattet sein. War of the Visions ist ein Taktik-Rollenspiel der alten Schule mit hübscher Sprite-Grafik und komplexem Strategie-Gameplay.

Wir bekommen im neuen Video nicht nur eine erzählerische Einordnung der Lore, der Entwickler stellt gleichzeitig kleinere Gameplay-Elemente in den Vordergrund. Wir können beispielsweise mit der Umgebung interagieren, um Engpässe auf der Karte zu schaffen oder Feinde unter einem Baum zu erschlagen. Esper-Beschwörungen sind enthalten, der Klassenwechsel wurde besprochen und es sieht echt hübsch aus.