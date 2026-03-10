HQ

Obwohl meine Toleranz für amerikanische "Oorah"-Kriegspropaganda in den letzten Jahren abgenommen haben mag, gibt es ausgezeichnete Beispiele für Filme, die einen sehr militaristischen und fast von Americana inspirierten Rahmen verwenden und... nun ja, das Mal. Außerdem habe ich wiederholt "The Man in the Field against scheinbar unüberwindbare Widrigkeiten" genossen, eine Prämisse, in der gute Schauspieler ihre Beine vertreten konnten – von DiCaprio in The Revenant bis Amber Midthunder in Prey.

Aber War Machine ist kein gutes Beispiel für beides, weder als inspirierendes pro-militäristisches Hyperrealismusstück, als "Mann im Feld"-Film noch einfach als entspanntes Stück lockerer Unterhaltung in Gesellschaft des breit gebauten Kerls aus Reacher.

Es lohnt sich tatsächlich, das erwähnte Prey noch einmal zu besuchen, da die Prämisse hier stark im Slipstream liegt. Neue Ranger-Rekruten stehen kurz davor, ihre Abschlussprüfung im Feld abzulegen, doch was sie für ihr Ziel halten, ist in Wirklichkeit ein War Machine (War Machine – verstanden?) von einem fremden Planeten, der rücksichtslos die Soldaten jagt, die sich auf komische Weise gegenseitig mit ihren Ranger-Rekrutennummern ansprechen, selbst nachdem die außerirdische überlegene Streitmacht beginnt, sie in Stücke zu reißen. Mitten in all dem finden wir den traumatisierten 81, gespielt von Alan Ritchson, der verzweifelt versucht, hier etwas Menschliches und Nachvollziehbares zu finden, aber das peinlich schlechte Material einfach nicht retten kann.

Es gibt Leute, die War Machine als "old school", klischeebesetzte Unterhaltung aus vergangenen Zeiten gelobt haben, aber ich sage, dass War Machine eigentlich einfach dumm ist. Nicht "dumme Unterhaltung" im Sinne deiner heimischen Vergnügungen, sondern einfach unintelligent konstruiert.

Denken Sie an Prey – dieser Film war nicht perfekt – aber er schaffte es, elegant eine gewaltsame Konfrontation mit einer außerirdischen Superkraft mit einer Beute vorzubereiten, die sich als schwerer zu töten erweist als zunächst angenommen. The Predator ist furchteinflößend, er ist geschickt, er hat eine Ikonografie, die sofort die Szene setzt. Vergleicht man das mit War Machine s schweren, langweiligen, uninspirierten Gegner – wie ein AT-ST, interpretiert durch ein kitschiges JRPG – ist es weder gruselig, ausdrucksstark noch spannend anzusehen.

Und dann ist da noch Ritchson. Ich sehe, dass viele seine ehrliche, körperliche Präsenz in Reacher lieben, und diese Serie hat ihm offenbar auch Szenen und Handlungsbögen gegeben, die zu seinem Temperament und seinen Stärken passen. Ich werde hier nichts zu seiner allgemeinen Fähigkeit kommentieren, aber ich kann sagen, dass War Machine zweifellos alle Beteiligten zu schlechteren Schauspielern macht, als sie wahrscheinlich sind. Die tragische Vergangenheit mit seinem Bruder, gespielt von Jai Courtney, trifft nicht wirklich an, besonders wenn sie als eine Art Anstoß dienen soll, als Führungspersönlichkeit "vorzutreten".

Es gibt viele "dumme" Filme, einfache Konstruktionen mit gerade genug ehrlichem, niedrigem Unterhaltungswert, dass man sein analytisches Gehirn leicht abschalten kann. Aber War Machine lässt einfach die Augen ganz nach hinten rollen. Es ist nicht so selbstbewusst, wie andere es loben, und deshalb fühle ich mich sehr sicher, wenn ich sage: "Schau dir etwas anderes an!"