Der Spanische Bürgerkrieg ist wahrscheinlich einer der am wenigsten behandelten historischen Konflikte in den Medien. Aus diesem Grund fühlte ich mich verpflichtet, War in Spain 1936-39 zu rezensieren. Im typischen Matrix Games-Geist ist das komplex, herausfordernd und schwer zu meistern. Was an dieser Edition besonders hervorsticht, ist, dass sie ein Land-/Luft- und bodenbasiertes System für Truppen enthält, das auf Krieg im Pazifik basiert – Admiral's Edition. Falls du es noch nicht gespielt hast, kannst du natürlich verzeihen, denn es ist einer von Gary Grigsbys fortschrittlichen Simulatoren im Kriegsstrategie-Genre. War in Spain 1936-39 wird nie ganz so komplex, obwohl es sowohl von Spielsystemen als auch von Benutzeroberflächen inspiriert ist. Ein weiteres Highlight ist, dass jedes Sechseck 5 Seemeilen repräsentiert, sodass es in Bezug auf den Umfang trotz eines engen historischen und landbasierten Fokus recht umfangreich ist.

Das Erste, was ich mich fragte, als ich anfing zu spielen, war, was War in Spain 1936-39 ist. Neben der Kriegssimulation des Bürgerkriegs ist es auch ein Versuch, die Geschichte eines Konflikts nachzustellen, den wir selten in den Medien sehen. Obwohl die Produktionswerte dieses Titels in mancher Hinsicht, etwa bei Sound, Musik und Benutzeroberfläche, recht niedrig sind, ist es dennoch ein spannendes Erlebnis. Allerdings muss man mit dem Genre einigermaßen vertraut sein, da es ziemlich schwierig ist, einfach hineinzuspringen. Das Handbuch zu diesem Spiel ist ein E-Book mit etwa 440 Seiten. Es ist gut, sie sich beim Spielen gelegentlich anzusehen, selbst wenn man erfahrener ist. Es gibt eine Lernkurve, und das wird deutlich, wenn man unter die Haube schaut. Einfach alles zu verschieben und herauszufinden, was, warum und wie ist, kann eine Weile dauern, wenn man so etwas noch nie ausprobiert hat. Trotz seiner Komplexität gibt es an diesem Spiel viel zu mögen.

Die Menüs enthalten viele Informationen.

Ich liebe all die kleinen Bilder der Truppentypen, die historische Karte, auf der man die Truppen bewegt. Alle Informationen zu jedem Fahrzeug oder Waffensystem. Es ist offensichtlich, dass Joint Warfare Simulations viel Zeit darauf verwendet hat, dies so genau wie möglich zu simulieren. Egal, was ich dem Gegner entgegenwerfe, es gibt eine gewisse Logik hinter dem Ergebnis. Es spielt keine Rolle, ob man auf nationalistischer oder republikanischer Seite des Konflikts spielt. Noch später im Konflikt, wenn andere Supermächte auf unterschiedliche Weise beitragen. Zum Beispiel unterstützt Deutschland das nationalistische Spanien während des Konflikts mit Flugzeugen, Panzern und anderer Ausrüstung. Diese sind zudem angemessen nach ihren historischen Gegenstücken modelliert.

Der Konflikt beginnt 1936, ebenso wie das Spiel, mit Milizen und kleinen Truppen. Während des Feldzugs baut man ein viel umfangreicheres und organisierteres Militär auf. Mit der Zeit kann man diese Truppen in Brigaden und Divisionen strukturieren. Wenn du Hearts of Iron gespielt hast, hast du wahrscheinlich eine Vorstellung davon, wie wichtig das ist. Am Anfang musst du jedoch mit kleineren Einheiten umgehen und sie bestmöglich einsetzen. Auch wenn du die Kampagne in Spanien verbringen musst, gibt es im Laufe der Zeit andere Nationen und Akteure, die in den Konflikt verwickelt werden. Deshalb empfehle ich dir, dich vor Beginn ein wenig über den Konflikt zu informieren. Das ermöglicht dir, besser zu verstehen, was passiert und warum, auch wenn du die Geschichte verändern und beeinflussen kannst.

Du hast viele Werkzeuge und Optionen, um zu entscheiden, wie sich deine Truppen verhalten und was sie tun werden.

Die Geschichte in deiner Kampagne nachzuahmen kann manchmal wertvoll sein; Ressourcen über Schiffe zu erhalten, Luftaufklärung richtig einzusetzen und das Gelände auszunutzen sind Aspekte, die dir helfen, deinen Gegner zu besiegen. So wie der Konflikt in der Realität entstanden ist, musst du auch deine Streitkräfte anpassen und im Laufe der Zeit Veränderungen vornehmen. Ich entdeckte schnell, wie wichtig es ist, eine funktionierende Luftwaffe zu haben, noch später in der Kampagne. Es ist wichtig, Aufklärungen durchzuführen, Bombenangriffe durchzuführen und verwundbare Truppen anzugreifen. Ich habe auch ziemlich schnell erkannt, dass man, wenn man die feindlichen Flotten ausschaltet, einen erheblichen Vorteil an Land erlangen kann. Man hat fast immer die Werkzeuge und nutzt sie am besten auf kluge, clevere oder angemessene Weise. Das ist natürlich auch die Absicht der Truppenkämpfe.

Neben einer großen Kampagne, in der man den gesamten Konflikt erleben kann, gibt es kleinere Szenarien. Diese finden auf Inseln oder in wichtigen Schlachten während des Konflikts statt. Sie bieten eine fokussiertere Perspektive auf einzelne Ereignisse. Außerdem hast du Zugang zu einem Trainingsmodus, der dir hilft, die relative Komplexität des Spiels zu meistern. Zusätzlich gibt es einen Level-Editor, mit dem man eigene Szenarien anpassen und erstellen kann, die man teilen oder selbst spielen kann. Es ist ein ziemlich vollständiges Angebot. Allerdings hätte ich mir ein paar weitere Szenarien gewünscht. Ich vermute, dass dies zukünftige herunterladbare Inhalte für den Titel sind.

Der Level-Editor ist ausgezeichnet und bietet viele Werkzeuge, um eigene Szenarien individuell zu gestalten.

Das Spiel selbst bietet einen Mehrspielermodus, in dem du und ein Freund als gegnerische Seiten gegeneinander antreten könnt. Es ist auch möglich, es per E-Mail zu spielen, wenn Sie möchten, da es in den 90ern bereits Titel gab. Ich bin mit diesem Angebot für das, was es ist, ziemlich zufrieden. Allerdings bin ich mit der Benutzeroberfläche nicht ganz zufrieden. In diesem Titel wirkt es deutlich veraltet. Ich denke, es braucht mehr Klicks, um Dinge zu erledigen, als es sollte. In der Praxis bedeutet das, dass du viel Zeit in den Menüs verbringst, um einfache Dinge zu erledigen. Es erinnert mich sehr daran, wie Kriegsstrategiespiele in den 2000er und 2010er Jahren aussahen. Obwohl das funktional ist, ist es manchmal schwierig, sich zurechtzufinden, und man wird mit vielen Informationen konfrontiert, was es manchmal schwer erschwert, sie zu verarbeiten.

Gelände, Truppentypen, Wetter – alles wird simuliert, und du findest Informationen über alles im Spiel und in der Bedienungsanleitung.

Sowohl die Karte, auf der die Truppen stationiert sind, als auch die Symbole sind, im Gegensatz zur Benutzeroberfläche, ausgezeichnet. Ich mag, wie genau und detailliert die Karte Spaniens ist. Es ist offensichtlich, dass viel Zeit darauf verwendet wurde, eine gute Welt zu entwerfen. Allerdings ist dieser Unterschied zwischen Spielniveau und Benutzeroberfläche für Produkte von Slitherine und Matrix Games nichts Neues, aber ich denke, sie sollten überlegen, ob sie es ein wenig modernisieren können. Was ich meine, ist nicht ein Verlust an Komplexität, sondern es lesbarer zu machen, sodass du mit weniger Klicks tun kannst, was du möchtest, und relevante Informationen schneller finden kannst. Ich möchte die Schlacht auf dem Schlachtfeld führen, nicht mit der Benutzeroberfläche selbst. Wenn Paradox es schafft, glaube ich, dass dieser Verlag und seine Entwickler es so schaffen können, dass die Komplexität der Titel nicht verringert.

Der Titel funktioniert ebenfalls recht gut; Es ist ein rundenbasiertes Kriegsstrategiespiel mit Hexagonen, und man braucht keinen leistungsstarken Computer, um es zu spielen. Die Größe des Spiels ist im Vergleich zu modernen Spielen ebenfalls recht klein. Es ist ein ziemlich kompaktes Paket mit viel zu bieten. Ich mag auch, dass die Runden einen Tag nach dem anderen simulieren, was dazu beiträgt, dass die Länge relativ gut ist. Der Wiederspielwert ist dank zweier unterschiedlicher Seiten mit unterschiedlichen Antriebscharakteren und Ideologien ebenfalls recht gut. Obwohl der Fokus auf Einheiten und Truppentypen liegt, unterstützen dich andere Länder je nach Seite des Konflikts mehr. Zum Beispiel wird Hitlers Deutschland die republikanische Seite des Konflikts nicht unterstützen. Das Gegenteil gilt natürlich für die Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt. Ihr Eintritt in den Konflikt bedeutet jedoch, dass du Zugang zu einzigartigen Truppentypen und Fahrzeugen für jede Fraktion erhältst.

Sowohl Bootsschlachten als auch Luftschlachten haben kurze visuelle Sequenzen, in denen man sie auf Bildern und ihrer Wirkung sehen kann.

Als jemand, der Geschichte schätzt, sehe ich Dinge, von denen ich nichts wusste, oder Aspekte des Konflikts, über die ich mehr lesen möchte. Die Freude, eine Zeitspanne zu erkunden und mehr Informationen zu finden, ist hier. Einige der Entwickler hinter dem Projekt hatten Verwandte, die im Bürgerkrieg gekämpft haben, und es ist klar, dass dies eine Herzensangelegenheit ist. Obwohl die Produktionswerte in Bezug auf Klang und Musik manchmal extrem niedrig sind, ist die Kunst wunderschön, die Truppentypen sorgfältig erforscht, und die von mir getesteten Kampagnen degenerieren meist nicht in seltsame Szenarien. Ich denke auch, dass die Computer-Opposition einen ordentlichen Widerstand bietet, was für das Genre etwas einzigartig ist, da sie je nach Bedarf eigene Skripte erstellt. Sie passt ihre Strategien je nach Ihrer Arbeit an und passt sie an. Natürlich gibt es auch in diesem Bereich noch Verbesserungspotenzial. Ich habe festgestellt, dass es manchmal verrückte Dinge gemacht hat, obwohl mir die Idee hinter diesem System gefällt. Wenn du ein regelmäßiger Spieler des Genres bist und historische Varianten magst, ist dies ein guter Titel und eine Empfehlung. Allerdings wirst du dich mit einer veralteten und umständlichen Benutzeroberfläche etwas herumschlagen müssen. Andererseits ist es kein Spiel, das ich für Neulinge im Genre empfehlen würde.

Ich mag die Bilder der Truppen und alle detaillierten Informationen zu Munition, Waffentypen und anderen Dingen.