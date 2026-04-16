War hat Metro 2039 zum düstersten Film in einem atmosphärischen filmischen Trailer gemacht

4A Games hat offiziell Metro 2039 enthüllt, und wie erwartet ist das Spiel düsterer als sogar die vorherigen Teile. Wir fahren zurück in die postapokalyptische Moskauer Metro, die nun von einer neuen gefährlichen Fraktion überholt wurde, die alle schlimmsten Eigenschaften der Kräfte vereint, die einst um die Kontrolle über die Untergrundgesellschaft kämpften.

Das Novoreich verspricht eine Zukunft für die Menschen in der Metro, bietet aber nur autoritäre Kontrolle und Leid. Unser Protagonist, der Fremde, scheint eine lange und bewegte Vergangenheit mit dem Novoreich und seinem neuen Führer zu haben. Im filmischen Trailer wirkt die Hauptgeschichte unglaublich düster, atmosphärisch und sogar von Horror durchdrungen. Nach der Invasion der Ukraine durch Russland änderte 4A Games die Richtung der nächsten Metro-Geschichte und formte sie durch ihre neue, unvorstellbare Realität, um die Kosten des Krieges und die Kosten des Schweigens widerzuspiegeln.

Auch das Gameplay scheint uns zurück zu den Wurzeln der Serie zu führen, denn The Stranger wird erneut in die Dunkelheit der Tunnel gezwungen, sich seiner Vergangenheit und den gegenwärtigen Gefahren zu stellen, die darin lauern. Sehen Sie sich die erste Enthüllung von Metro 2039 im Video unten an und halten Sie diesen Winter Ausschau danach. Wenn Sie noch tiefere Gedanken möchten, haben wir hier auch eine schöne Vorschau aus erster Hand.