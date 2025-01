War 2024 das beste Jahr aller Zeiten für JRPGs?

HQ

Natürlich ist es ein sehr breiter Pinselstrich zu behaupten, dass die Blütezeit der japanischen Rollenspiele ungefähr zu der Zeit endete, als The Elder Scrolls III: Morrowind für Xbox veröffentlicht wurde und westliche RPGs häufiger wurden - aber das wäre nicht ganz falsch. Nach erstaunlichen Jahrzehnten wurde die japanische Spieleindustrie zurückgelassen, da sich Rollenspieler zu Serien wie The Elder Scrolls, aber auch Diablo, Fable, Fallout, Knights of the Old Republic, Mass Effect und The Witcher hingezogen fühlten.

Ich behaupte sicherlich nicht, dass es keine japanischen Rollenspiele mehr gibt. Im Gegenteil, sie wurden weiterhin veröffentlicht, aber Final Fantasy erlebte mit Final Fantasy XIII und Serien wie Megami Tensei, Persona, Star Ocean, Suikoden, der Tales-Serie, Xenoblade und anderen eine Art Einbruch.

Like a Dragon: Infinite Wealth hat das Rollenspieljahr 2024 mit einem absolut erstklassigen Abenteuer begonnen.

Um mit den groben Pinselstrichen fortzufahren: Die japanische Spieleindustrie hat vor vielleicht fünf oder sechs Jahren eine neue Reise zurück begonnen, mit immer aufwendigeren Spielen, die voll und ganz dem entsprachen, was der Westen zu bieten hatte. Und gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass japanische Rollenspiele ein Comeback zu feiern scheinen. Kickstarter-Kampagnen boomten, die Persona-Serie bekam die Anerkennung, die sie verdiente, Final Fantasy kam wieder in Schwung und die Yakuza-Serie bewegte sich von der Action zum Rollenspiel.

Wenn wir auf das Jahr 2024 zurückblicken, denke ich, dass wir gerade Gaming-Geschichte erlebt haben. Ich habe Wikipedia-Seiten und Metacritic gelesen, um zu versuchen, Löcher in meine Theorie zu stechen, aber ich glaube nicht, dass wir jemals ein Spielejahr mit so vielen japanischen Rollenspielen hatten, die auch einen so unglaublich hohen Standard hatten. Hier bei Gamereactor haben wir in diesem Jahr nicht weniger als 20 japanische Rollenspiele (oder große Erweiterungen) getestet, die eine Bewertung von sieben oder höher erhalten haben - zwei davon erhielten die maximale Bewertung, und ich persönlich war kurz davor, sicherzustellen, dass es ein weiteres wird. Und sie sind auch nicht in einem Klumpen, sondern wurden über das ganze Jahr 2024 verstreut.

Square Enix kündigte an, dass sie sich nicht mehr auf Exklusivtitel konzentrieren werden und das alte Mana und Final Fantasy auf die Xbox verschoben haben - was wahrscheinlich bedeutet, dass das Genre in Zukunft ein größeres Publikum haben wird, unter anderem dank Switch- und Xbox-Spielern.

Ich werde nicht versuchen, eine vollständige Liste zu erstellen, aber zu den Highlights gehört die Veröffentlichung von Like a Dragon: Infinite Wealth, der Fortsetzung eines meiner beliebtesten Spiele. Ich habe meinen Weg durch das Abenteuer, das mich über 150 herrliche Stunden lang beschäftigt hat, sehr genossen. Nur eine Woche später folgte das Persona 3 Reload Remake, das mehr Menschen die Möglichkeit gab, diese wunderbare Serie zu entdecken, während sie auf Persona 6 warteten. Nur drei Wochen später folgte mit dem grandiosen Final Fantasy VII: Rebirth der erste Volltopfer des Jahres, der einen völlig neuen Standard für Remakes setzte.

Springt man eine weitere Woche nach vorne, findet man Granblue Fantasy: Relink, das ebenfalls eine echte Wucht war, und eine weitere Woche später kam Vanillawares unvergleichlicher Unicorn Overlord. Schon hier (im März) sind wir schon bei der japanischen Rollenspielmagie, die allein schon das Jahr 2024 zu einem denkwürdigen Gaming-Jahr gemacht hätte, aber es schüttete einfach weiter - denn zwei Wochen später war es Zeit für Dragon's Dogma 2, Capcoms Top-Spiel. Am selben Tag erschien übrigens auch Rise of the Ronin.

Metapher: ReFantazio war genauso phänomenal, wie wir es uns erhofft hatten, und bekam wohlverdiente zehn, genau wie Final Fantasy VII: Rebirth.

Der April hätte natürlich nicht schlimmer sein können, und wie am Schnürchen wurden die Final Fantasy XVI-Erweiterung The Rising Tide, die spirituelle Suikoden-Fortsetzung Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes und Sand Land veröffentlicht, was selbst diesen normalerweise verschlafenen Spielmonat wirklich unvergesslich machte. Danach nahte der Sommer, aber Nintendo schaffte es, das Remaster von Paper Mario: The Thousand Year Door im Mai zu veröffentlichen, während FromSoftware im Juni mit Shadow of the Erdtree (der Elden Ring-Erweiterung) loslegte. Der Juli war auch nicht ohne einige großartige japanische Rollenspiele, mit Capcoms einzigartigem Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (im Ernst, probieren Sie es aus, wenn Sie sich für japanische Mythologie interessieren), bevor der Sommer im August mit Visions of Mana abgerundet wurde.

Der September war eigentlich der einzige Monat des Jahres, der in diesem Genre nicht viel Unvergessliches zu bieten hatte, aber andererseits brauchte auch niemand mehr wirklich nach der Lawine an Qualität, die es gegeben hatte - und bald war es Oktober.

Die spirituelle Suikoden-Fortsetzung Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes war zu dieser Zeit das drittgrößte Kickstarter-Spiel aller Zeiten, und in diesem Jahr wurde es endlich veröffentlicht. Es lieferte wie erwartet, aber der Schöpfer starb leider kurz vor der Veröffentlichung.

Und... Oktober geliefert. Es gab zwei große Veröffentlichungen von Atlus, Romancing Saga 2: Revenge of the Seven Heroes - aber auch Metaphor: ReFantazio. Letzteres erhielt auch unsere höchste Bewertung und wurde sogar von den Spielern gelobt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir die Chance haben, gemeinsam mit Atlus Teil eines brandneuen Abenteuers zu sein, und die Leute waren offensichtlich sehr gespannt darauf.

Im normalerweise AAA-lastigen November legten die japanischen Rollenspiele mit den Veröffentlichungen von Mario & Luigi: Brothership und Dragon Quest III HD-2D Remake weiter gut ab, wobei vor allem letzteres immens beliebt wurde. Im Dezember schließlich wurde Fantasian Neo Dimension veröffentlicht, das die Ehre hatte, das JRPG-Spieljahr 2024 abzurunden.

Nintendo hat mit dem Remaster "Paper Mario: The Thousand Year Door" (links) und dem urkomischen "Mario & Luigi: Brothership" (rechts) auch zu einem meisterhaften Jahr voller Rollenspiele beigetragen.

Nachdem ich jahrelang dankbar für japanische Rollenspiele war und mich durch solche gehackt habe, die ich vielleicht mit sechs oder sieben bewertet hätte, oft mit einem klaren Gespür für das Budget, bin ich (und alle anderen) im Jahr 2024 völlig in verschwenderischer Qualität ertrunken. Dass es nächstes Jahr - oder sogar in jedem anderen Jahr - wieder so gut sein wird, fühlt sich eigentlich zweifelhaft an, was in Ordnung ist. Diese wahnsinnige Menge an japanischen Rollenspielen, deren Spielen tatsächlich Zeit in Anspruch nimmt, ist fast unüberschaubar, und ich habe noch fünf Spiele auf meiner eigenen Liste, was ich vor 2025 erreichen möchte.

Aber es sind nicht nur viele gute Spiele erschienen, sie haben sich auch sehr gut verkauft, was hoffentlich dazu führt, dass sich mehr Publisher trauen, in den Spieltyp zu investieren. Es besteht also eine gute Chance, dass wir in Zukunft immer mehr und größere Produktionen sehen werden, und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Klassiker wie Final Fantasy V und VI als HD-2D Remakes veröffentlicht werden.

Dragon Quest III HD-2D Remake wurde in nur einer Woche zum meistverkauften Spiel des Jahres in Japan und ist bereits ein Multi-Millionen-Seller, der viele neue Fans für die Dragon Quest-Serie gewonnen hat.

Etwas, das dem Spieltyp weiter geholfen hat, ist, dass der Westen weitgehend im Live-Service-Sumpf feststeckt, was dazu geführt hat, dass "unsere" Rollenspiele an Popularität verloren haben und nicht mehr so oft veröffentlicht werden (Live-Service-Spiele verbrauchen extrem viele Ressourcen). Viele beschweren sich auch lautstark, dass sie die großen Produktionen des Westens für etwas zu stark fokussiert und politisch halten.

Ich glaube also, dass wir jetzt in eine neue Ära für japanische Rollenspiele eintreten, in der wir auch westliche Entwickler zunehmend nach dem Vorbild sehen werden, wie zum Beispiel bei Clair Obscur: Expedition 33. Genieße es, denn so etwas geht immer in Wellen und so gut wir Fans des Genres im Jahr 2024 auch essen konnten, wir werden es vielleicht nie wieder tun können, aber wir haben zweifellos einige wirklich gute Jahre vor uns.