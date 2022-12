Wanted: Dead erhält eine raffinierte Collector's Edition

HQ

Mit etwas weniger als zwei Monaten bis zum Veröffentlichungsdatum hat der Publisher 110 Industries die Collector's Edition für den kommenden Hybrid-Slasher / Shooter Wanted: Dead enthüllt.

Die Collector's Edition kostet 74,99 £/79,99 € und enthält folgende Inhalte:



116-seitiges Hardcover Design Works Artbook im Querformat



Gesucht: Totes Steelbook



Offizielle Soundtrack-CD mit 20 Titeln



Zombie Einheit Magnet



Set mit 3 Postkarten



Collector's Edition Box, die alle exklusiven Inhalte sowie das physische Spiel enthält



"Wir wissen, dass die Aufregung um Wanted: Dead durch die Decke gegangen ist, und wir wollten etwas mehr für die Fans tun, indem wir ihnen diese limitierte Collector's Edition anbieten", sagt Creative Director Sergei Kolobashkin in einer Pressemitteilung. "Die Leute waren wirklich angetan von Wanted: Deads stilvoller Art Direction und dem Killer-Soundtrack, also wollten wir sicher sein, dass unsere Hardcore-Fans einige hochwertige physische Waren bekommen können, um die helle, kathartische, komisch gewalttätige Science-Fiction-Atmosphäre des Spiels voll zu feiern."

Wanted: Dead wird als "Liebesbrief an die sechste Konsolengeneration" beschrieben und ist ein Actionfest, bei dem Sie als Hongkonger Polizistin Lt. Hannah Stone spielen, die zusammen mit ihrem Team eine große Unternehmensverschwörung aufdecken muss. Das Spiel erscheint am 14. Februar nächsten Jahres für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.