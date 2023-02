HQ

Diejenigen von uns, die vor dem neuen Jahrtausend geboren wurden, haben alle erlebt, wie sie in einen Videospielladen gingen und verzweifelt nach dem nächsten Abenteuer suchten. Es gab eine Zeit, in der wir nicht mit einer Hand auf dem Rack und der anderen auf unseren Handys stehen und nach Bewertungen und Rezensionen der Auswahl vor uns googeln konnten. Nein, wir mussten nach den Titeln mit den coolsten Covern suchen, obskuren Spielen, von denen wir noch nie gehört hatten, solchen, die vielleicht einen Cyber-Ninja auf dem Cover hatten oder nicht.

Die Farbpalette macht das schöne Retro-Gefühl besonders deutlich.

Viele dieser Spiele, die in der Niedrigpreisbox waren, waren Hack 'n Slash und es ist ein Genre, das bis heute lebendig und gut ist, mit allem von Metroidvania-artigen Titeln wie Dead Cells bis hin zu FromSoftware's Sekiro: Shadows Die Twice . Und das ist die Sache mit dieser Art von Spielen, wir erwarten heute eine seidig glatte Steuerung und perfekte Präzision, etwas, das in der Vergangenheit ein Luxus war, den nur wenige genossen haben, aber stellen Sie sich vor, wir könnten beides haben. Was wäre, wenn es eine reine Freude wäre, durch Horden von Feinden zu stürmen und sie mit schockierender Genauigkeit niederzuschlagen, während alles andere wie das frühe 21. Jahrhundert aussah. Ein langes B-Movie im Spielformat. Mit einigen der schlimmsten Zwischensequenzen, die wir in der Neuzeit gesehen haben, peinlich kitschigen Dialogen und einer Geschichte, die direkt aus dem American Ninja-Franchise hätte stammen können, ist Soleil's Wanted: Dead einfach all das und noch mehr.

Hier spielen wir als Katana-schwingender Polizist namens Hannah Stone und sind Teil der Zombie Unit, einer Elitetruppe, die dabei ist, eine massive Verschwörung aufzudecken. Wir haben eine Reihe von mehr oder weniger kompetenten Kollegen, die uns helfen, und gemeinsam müssen wir Hongkong säubern, das sich in eine Höhle von Kriminellen verwandelt hat. Das erste, was passiert, nachdem wir ein akribisches Trainingssegment durchlaufen haben, ist, dass wir sterben. Sofort. Es ist das erste Mal, aber sicherlich nicht das letzte. Unsere kommenden Tage werden darin bestehen, dem Tod ständig ins Gesicht zu starren und öfter zu kurz zu kommen, als wir zugeben wollen.

Wanted: Dead wurde von ehemaligen Team Ninja-Mitarbeitern entwickelt, und jeder, der Ninja Gaiden gespielt hat, wird die brutalen Herausforderungen kennen, die dich erwarten, wenn du das Spiel startest. Es war unsere erste Mission und wir fühlten uns mehr als bereit. Wir waren nach der fesselnden Einführung voller Freude, Energie und Zuversicht, wurden aber schnell wieder auf die Erde zurückgeworfen. Wir sind kein Held, nur eine kleine wehrlose Maus unter hungernden Katzen. Wir schafften es kaum durch den Eingang, als wir sofort von rücksichtslosen Schurken umgeben waren, die uns in einer Blutfontäne niedermähten, und wir erkannten, dass dies eine Reise sein würde, die wir nie vergessen würden.

Wanted: Dead ist in vielerlei Hinsicht old-school, aber vor allem ist es der hohe Schwierigkeitsgrad, der auffällt und schlummernde Erinnerungen wieder zum Leben erweckt. Nach einer fast schon peinlichen Anzahl von Versuchen ist es uns endlich gelungen, aber es sah immer gleich aus. Wir haben erstochen, wir haben geschossen, wir sind gestorben. Bis wir es schließlich mit dem Herzen im Hals geschafft haben, siegreich dazustehen. Ein Gefühl, das sich nicht mit einfachen Worten beschreiben lässt, sondern einfach erlebt werden muss. Selbst mit einem Trupp von bis zu drei Polizeikollegen, die uns begleiteten, waren die Chancen miserabel, in der Regel mindestens ein Dutzend zu eins. Dazu eine entzückende Mischung aus Feinden, die aus der Ferne auf uns schießen, während ihre Gefährten mit ihren Nahkampfwaffen auf uns losgingen, in einem rücksichtslosen Versuch, uns für immer zu Fall zu bringen.

Als wir langsam aber sicher unsere Waffen und Fähigkeiten verbesserten, wobei insbesondere Parier- und Ausweichrollen für unser weiteres Überleben von entscheidender Bedeutung wurden, fühlten wir uns immer sicherer und sicher, dass es einfacher wurde, aber selbst mit zwei fast vollständig verbesserten Fertigkeitsbäumen war es sicherlich immer noch kein Spaziergang im Park. Wanted: Dead ist eine brutale Erfahrung, eine der härtesten, die wir seit langem gespielt haben, mit jedem Showdown, der sich herrlich chaotisch anfühlt, aber es ist auch genau das, was das Spiel so wahnsinnig gut macht.

Wanted: Dead hat jede Menge Minispiele, denen man sich zwischen dem häufigen Abschlachten von Feinden hingeben kann.

Es wäre unglaublich einfach gewesen, des Konzepts überdrüssig zu werden, sich zu ducken, anzugreifen, zu rennen, im Kugelhagel zu sterben. Spülen und wiederholen. Aber weil keine zwei Schlachten gleich sind, ist es ein reines Vergnügen, es mit einer scheinbar endlosen Anzahl von Feinden aufzunehmen und sie vor unseren Augen sterben zu sehen. Hier zeichnet sich Wanted: Dead aus, mit über 50 verschiedenen Todesanimationen, bei denen Gliedmaßen fliegen und Schädel zertrümmern. Es ist gewalttätig und gewagt. Es ist grafisch und nicht zuletzt kreativ. Weil Hannah auf ihre Umgebung zurückgreift, um innovative Wege zu finden, um ein Leben zu beenden, damit man nicht in eine der häufigsten Fallen gerät, wenn es um Hack 'n Slash geht: Mangel an Abwechslung, wo sich jeder Kampf und Tod letztendlich genau gleich anfühlt.

Apropos Tod, unserer Meinung nach ist einer der ärgerlichsten Teile eines Spiels, in dem man oft stirbt, von vorne anfangen zu müssen, den gleichen Kurs noch einmal zu laufen und die gleichen Feinde immer und immer wieder zu töten, aber dank der großartigen Schlachten schafft es Wanted: Dead auch, damit durchzukommen. Nicht dort neu anfangen zu müssen, wo wir gestorben sind, baut auch auf dem Retro-Feeling auf, wo Autosave nur ein naiver Zukunftstraum war. Aber selbst wenn der Kampf der Kern des Spiels ist, sein Brot und Butter, muss es immer noch etwas geben, das wegbricht. Eine Atempause und Zeit, um den ramponierten Abzugsfinger auszuruhen, und an Optionen mangelt es hier sicherlich nicht. 16-Bit-Minispiele, Karaoke, Ramen, Kochen TV und Katzen. Es ist alles da, um zwischen den blutigen Showdowns abzulenken.

Manchmal ändert sich das Spiel komplett und verwandelt sich in einen schönen Anime-Traum.

Alles in Wanted: Dead ist übertrieben. Es ist klischeehaft, es ist bewusst absurd und eine klare Anspielung auf eine vergangene Zeit. Eine oft frustrierende Erfahrung, die ständige volle Konzentration erfordert, und aufgrund des brutalen Schwierigkeitsgrades wird es nicht jedem passen, aber für diejenigen von uns, die schon lange von einem auferstandenen Ryu Hayabusa geträumt haben, ist es ein Geschenk des Himmels.