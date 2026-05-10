Wann werden die Nationalmannschaften die Kader für die Weltmeisterschaft 2026 bekannt geben? Fristen für vorläufige und endgültige Listen

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Die nationalen Ligen und Vereinswettbewerbe enden, und die Uhr läuft für die Weltmeisterschaft 2026, die größte in der Geschichte mit 48 Teams, die vom 11. Juni bis 19. Juli in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada stattfindet. Nur noch ein Monat bis zum Wettbewerb, aber davor bleibt das Wichtigste zu wissen, wann wir wissen, welche Mannschaften für den Wettbewerb ausgewählt werden.

Hier erfahren Sie, wann Nationaltrainer ihre Spielerkader für die Weltmeisterschaft zusammenstellen, einschließlich vorläufiger Listen und der Frist für die endgültigen Listen, und wie viele Spieler sie in den FIFA-Wettbewerb mitnehmen können.

Vorläufige Listen bis zum 11. Mai

Montag, der 11. Mai, wird der letzte Tag sein, an dem die Nationalmannschaften eine vorläufige Liste von Spielern einreichen, mindestens 35 und nicht mehr als 55 Spieler, darunter vier Torhüter. Die Liste umfasst außerdem nicht mehr als 75 Teamfunktionäre, darunter Ärzte, Trainer und Manager.

Diese Liste ist privat, wird weder von den Teams noch von der FIFA veröffentlicht und hat einen Zweck: Wenn ein Spieler zwischen der Veröffentlichung der Endliste und dem Turnierbeginn verletzt wird, kann ein Ersatz nur aus dieser vorläufigen Liste erfolgen.

Endgültige Listen zwischen dem 25. Mai und dem 1. Juni

Zwischen dem 25. Mai und dem 1. Juni müssen die Nationen die endgültigen Listen bei der FIFA einreichen, die etwa 23-26 Spieler umfassen müssen, darunter drei Torhüter. Die maximale Anzahl der Spieler (von 23 auf 26) wurde seit der WM 2022 in Katar erhöht, um bei Verletzungen und Ermüdung mehr Flexibilität zu ermöglichen.

Es wird in dieser Woche (die mit dem Conference League-Finale am Mittwoch, den 27. Mai, und dem Champions-League-Finale am Samstag, dem 30. Mai, zusammenfiel) die Nationen jederzeit öffentlich die Mannschaften bekannt geben. Am 2. Juni wird die FIFA die Listen dann offiziell machen.

Mögliche Veränderungen zwischen dem 2. Juni und Beginn der Weltmeisterschaft

Die Teams dürfen in letzter Minute nur bei schweren Verletzungen oder Krankheiten bis zu 24 Stunden vor dem Anpfiff ihres Debütspiels im Wettbewerb (das ab dem 11. Juni stattfindet) vornehmen, und nur von den Spielern der Vorliste.