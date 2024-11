Wann kann man den Formel 1 Grand Prix von Las Vegas an diesem Wochenende live sehen?

HQ

Der Große Preis von Las Vegas, die neueste Station der Formel-1-Saison, feiert an diesem Wochenende ihre zweite Ausgabe. Dieses nächtliche Straßenrennen unter den Lichtern von Hotels und Casinos in Las Vegas ist bereits ein Favorit der Fans, und in diesem Jahr könnte es die Krönung von Max Verstappen sein... es sei denn , Lando Norris sagt etwas anderes.

Die europäischen Formel-1-Fans, die das Rennen live sehen wollen, müssen sehr früh am Morgen aufstehen. Um eine nächtliche Show zu bekommen, beginnen die Rennen um 22:00 Uhr Ortszeit in Nevada (UTC-8). Das ist 7 Uhr MEZ (Mitteleuropäische Zeit) am nächsten Tag, eine Stunde weniger in britischer Zeit.

Die Trainings haben bereits begonnen, sie fanden am Donnerstag, den 21. November, statt und Lewis Hamilton und Mercedes haben in den ersten beiden Trainings den ersten Platz belegt. Ein drittes Training findet am Freitag, 22. November, um 18:30 Uhr Ortszeit (Samstag, 23. November, 3:30 Uhr MEZ) statt.

Und nun zu den Großen:

Qualifying-Sessions: Samstag, 23. November um 7:00 Uhr MEZ, 6:00 Uhr britischer Zeit.

Großer Preis: Sonntag, 23. November um 7:00 Uhr MEZ, 6:00 Uhr britischer Zeit.

Der Große Preis von Las Vegas findet am Samstagabend statt, bereits im Morgengrauen des Sonntags europäischer Zeit, und zwei Stunden zuvor findet die Fahrerparade (5 Uhr MEZ) statt. Das Rennen dauert 120 Minuten oder 50 Runden.