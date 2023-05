HQ

Wir wussten bereits, dass Devolver Digital im Juni seinen traditionellen Sommer-Showcase haben wird, aber nicht genau wann. Jetzt tun wir es.

Das Unternehmen hat uns einen Trailer gegeben, der bestätigt, dass die diesjährige Devolver Direct am 8. Juni um 23 Uhr BST / am 9. Juni um 12 Uhr MESZ beginnen wird. Es gibt auch einen klaren Hinweis darauf, dass uns eine weitere verrückte Show bevorsteht, die sich stark vom Summer Game Fest an diesem Abend unterscheidet.