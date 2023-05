Wann finden Xbox Games Showcase und Starfield Direct statt?

HQ

Microsoft hat sich entschieden, einer der ersten zu sein, der seine Sommer-Gaming-Events bestätigt hat, als es vor zwei Monaten ankündigte , dass das Xbox Games Showcase und Starfield Direct irgendwann am 11. Juni stattfinden werden, und jetzt haben wir endlich die genaue Zeit.

Das amerikanische Unternehmen hat angekündigt, dass das Xbox Games Showcase am 11. Juni um 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ beginnen wird, und bekräftigt, dass das Starfield Direct unmittelbar danach folgen wird. Zwei Tage später, am 13. Juni, kehrt das Xbox Games Showcase Extended um 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ zurück, um uns weitere Informationen zu einigen der am 11. Juni gezeigten Spiele und einige Überraschungen zu geben.

Es scheint, als hätte Microsoft diese Ankündigung heute gemacht, um die Rezeption von Redfall unter den Teppich zu kehren, da uns außer dem genauen Zeitpunkt nichts Neues gesagt wird. Das bedeutet, dass wir uns immer noch mit der Erwartung begnügen müssen: "einige neue Überraschungen und erste Einblicke von unseren unglaublich talentierten internen Studios und unseren vielen kreativen Partnern auf der ganzen Welt". Das lässt zumindest Raum zum Spekulieren und Träumen: Was hoffen und erwarten Sie, im Xbox Games Showcase mehr zu sehen und zu erfahren?