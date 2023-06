Wann beginnen die "Nicht-E3"-Shows?

HQ

Wie Sie sich wahrscheinlich erinnern, gibt es dieses Jahr keine E3, nachdem das Event im März abgesagt wurde. Aber auch ohne die eigentliche E3 veranstalten die meisten großen Videospielfirmen, die früher Partner der Messe waren, immer noch ihre Pressekonferenzen und Showcases, die zusammen als not-E3 bezeichnet werden.

Wann geht es los? Heute eigentlich mit dem Meta Quest Gaming Showcase, das um 18:00 Uhr BST beginnt, und es folgen fast 20 Events, wobei das letzte am 16. Juni stattfindet. Es kann mühsam sein, all dies im Auge zu behalten und zu wissen, wann sie in Ihrer Zeitzone beginnen, aber glücklicherweise hat Cheesemeister auf Twitter einen praktischen Zeitplan erstellt.

Schaut es euch unten an, denn es gibt viele interessante Veranstaltungen, die ihr vielleicht nicht kennt, abgesehen von den größten (Summer Games Fest am 8. Juni und Xbox Games Showcase am 11. Juni) - und jede einzelne von ihnen wird zumindest eine Überraschungsankündigung haben. Und wir decken natürlich alles ab.