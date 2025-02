Wanderstop wird auch für Xbox Series-Konsolen verfügbar sein

HQ

Im Rahmen der Annapurna Interactive Showcase, die gestern passiert ist, hat Entwickler Ivy Road enthüllt, dass ihr nächstes Spiel auf eine zusätzliche Plattform kommen wird, wenn es in den kommenden Wochen debütiert.

Das gemütliche Wanderstop, in dem es darum geht, einen magischen Teeladen zu betreiben, wird nicht nur auf PC und PS5, sondern auch auf Xbox Series X/S erscheinen, wenn es am 11. März erscheint. Dies wurde in einem neuen Trailer bestätigt, den Sie sogar unten sehen können und der einen großartigen Vorgeschmack auf das Spiel gibt.

Es ist auch erwähnenswert, dass Wanderstop derzeit eine spielbare Demo hat, die auf Steam als Teil der laufenden Steam Next Fest zu finden ist.